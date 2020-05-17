钟南山：中国仍应警惕第二波疫情 武汉政府曾隐瞒疫情资讯

中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山5月16日在独家接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时表示，随着中国疫情得到大范围的控制，生活逐步回归正常，企业复工复产，学校复学，一些人放松了对疫情防控的警惕。对此，他称，中国不应该骄傲自满，因为第二波疫情的风险仍然很大。采访中，他并证实，武汉地方政府曾向公众隐瞒关键的疫情资讯。

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报道指，中国大陆新增确诊数字在今年 1 月时急升，令中国政府宣布实施全国封城，至 2 月初确诊人数每日仍激增逾数千，不过到 3 月时，每日确诊数字却回落至双位数。现时中国疫情大致受控，开始解封民众生活逐渐回复正常。不过，钟南山在采访中提到，近几周包括武汉及东北黑龙江省及吉林省的一些地区出现了局部的聚集性疫情，他指出，“大多数中国民众现时仍然容易受到感染，因为他们对病毒缺乏抗体…我们正面对巨大的挑战，情况并不比外国好”。

今年1 月 18 日，钟南山率领国家卫健委高级专家组前往武汉调查疫情，一到当地就收到很多医生及前学生的电话，警告他当地疫情比当局所说的严重得多。钟南山说，“当时，当地政府并不想说真话…他们在疫情初期保持沉默，我随后认为可能已有不少人受感染”。他向CNN表示，武汉官方疫情初期公布的确诊数字，十多天仍维持只有 41 宗确诊，而同时国外已出现感染个案，故此令到他大起疑心，“我并不相信那些结果，所以不断要求他们将真正的数字给我。我认为他们并不愿意回答我的提问”。

报道提到，钟南山在两日后回京，获知武汉官方公布确诊个案增至 198 宗，有 3 人死亡、13 名医护感染。当日他与国务院总理李克强等中央官员开会时，提出武汉封城以阻病毒蔓延。同日，他接受央视访问时，确认病毒能“人传人”。此前多个星期以来，武汉卫生当局仍坚称没证据显示“人传人”，又指疫情“可防可控”。

1 月 23 日，北京当局前所未有地宣布将武汉封城，取消所有出入城的航班、火车及巴士班次，并封锁所有主要公路； “封城令”在 76 日后才解除。1 月 27 日，武汉巿长周先旺在央视专访中承认，当地政府并没有向公众及时披露疫情资讯，又称“作为地方政府，我们只能在获授权后，才能披露讯息”。2 月时，多名中国政府高层官员因处理疫情不力，而遭中央免职，当中包括湖北省卫健委的两名高级官员。

尽管钟南山承认在疫情初期，武汉当局确实少报了确诊人数，不过他指中央政府在 1 月底接手全国防疫后，少报的情况没有出现。曾领导对抗非典一役的钟南山指，中国政府已从 17 年前的非典疫情吸取教训，当时中国政府隐瞒部份疫情长达两三个月，这次中央则下令“所有城巿、所有政府部门都应通报染病的真实数字。若有人不从，将受到惩处”。他指因此自 1 月 23 日后，“我认为所有（公布的）数据，均为正确”。截至5月17日, 中国公布累计有逾 8.2 万人确诊，至少 4,633 人死亡。而美国却已成为全球疫情最为严重的国家，在同一天，美国已有逾 150 万人确诊、逾 9 万人死亡。

采访中，钟南山表示，对美国的确诊与死亡人数感到惊讶。他认为部分西方国家政府，在疫情初期并未有严肃看待此病毒的威胁，“我认为欧洲一些国家甚至美国，都以为此病跟流感相差不远，这是错误的”。钟南山并称，他不同意美国总统特朗普与国务卿蓬佩奥提到的，新冠病毒是来自中国科学院武汉病毒研究所的说法。他指，武汉病毒研究所新发传染病研究中心主任石正丽是其“好友”。他曾就外界指病毒是由该研究所制造并意外外洩的说法，多次询问石正丽，她的回应都是指“说法荒谬，她从来没有做出这样的事”。钟南山说，“她又指以他们现时的设备和人力…是做不出任何的人造病毒”。

钟南山声称，中国疾控当局在 2 月初，曾花两周时间调查石正丽的实验室是否存在违规行为（ wrongdoing），但他们并没有找到任何结果。此外，新冠病毒目前仍持续肆虐，全球科研人员均在积极研发疫苗，根据世界卫生组织数据，美国现有三间公司己展开人体测试，不过仍处于实验初期。就这一话题，钟南山介绍称，中国目前有 3 种疫苗正进行人体测试，他认为“完美”的疫苗，可能要在多年后才会出现，“我们要以不同疫苗反複进行测试…所以我认为需要很长的时间才会获得批准”。

另就近日有网民指控其参与为中国某牛奶品牌、某药品等企业产品打商业广告等行为。据中国媒体红星新闻报道，钟南山对此则回应称，“类似传闻太多了，所以我不会去管它，也根本不在乎。”“我从来没有给任何企业和产品代言，我怎么会做那些东西？搞那个和我的业务有什么关系呢？谢谢你告诉我这些消息。”