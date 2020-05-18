七十三届世卫大会开议台湾无法与会将向大会提抗议函

世界卫生大会(WHA)终于在北京及港台时间今晚六点以视讯方式召开，台湾今年靠着优异的防疫成效在国际间升高抗争，更在美国支持下推动世界各国协助，穷尽各种方法争取参与这项国际会议，但到最后一刻，仍然没有收到邀请函。台湾官方说，将向世卫大会提交抗议信，另友邦及理念相近国家将等世界卫生组织今年实体大会复会时再提案。

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台湾卫生福利部长陈时中今天下午在WHA视频会议召开之前举行记者会，承认台湾几乎已经没有收到邀请函的可能性了。他说，现在世卫组织最重要的议题是新冠肺炎的疫情，台湾的模式足以和世界分享，成绩有目共睹，但没办法在会议中表达，是世界卫生组织的损失，而无法吸取其他国家经验对台湾也不利，因此他要严正表达抗议，今天会向WHA秘书处递交台湾的抗议函。

台湾外交部长吴钊燮则表示，受到新冠肺炎影响，WHA会议大幅缩短，各国都希望尽快投入疫情，因此台湾同意友邦在大会复会之后再提案。

吴钊燮更谴责中国大陆，「嘴说关心台湾，实际却干预台湾国家参与」，他再度强调，联合国的多项决议并没有授权中国可以代表台湾，只有台湾人民的民选政府有资格代表台湾。他说，台湾精神就是越挫越勇，永不放弃，当国际支持声浪越来越大，台湾离成功就越来越近了。

既然已有多国支持台湾，为什么仍无法参加大会呢。吴钊燮解释，中国对WHO的控制与干扰很多，即使友邦为台湾发言，但无法改变世卫组织态度，如果未来各国声援力道大过于世卫组织时，相信有一天能让台湾进入世卫大会。

国民党今天下午也发布新闻指出，中共不该因为与民进党的两岸政治观点不同，而漠视全体台湾人民的健康权。中华民国在1945年是提倡成立世卫组织的发起国之一。中共应正视中华民国政府及在台湾2300万人的存在，反台独但不要反台湾人民，因为这是处理两岸争议的重要起步。国民党说，台湾屡次被拒于世卫之外，不只不符道德公义，更会让两岸关系快速恶化。

国民党也呼吁蔡英文政府，对于渲染过度的国内文宣应自我节制，切勿误导民众，以为理念相近国家政府多支持台湾参与世卫大会的诉求，使台湾民众期待愈高、失望愈高。政府尤须检讨「口罩外交」、「新南向政策」的执行及成效，勿报喜不报忧，并解释为何多数受赠国或对象国，仍对台湾的参与缺乏实际支持作为。