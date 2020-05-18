世卫大会马上开 官方透露习近平开幕受邀讲话

中国官方高调显示，中国国家主席习近平今天将应世卫组织秘书长谭德塞邀请，于第73届世界卫生大会（WHA）视讯会议开幕式上致词。

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据中央社今天报道称，中国说习近平将应邀在WHA开幕式上致词。

新华社引述中国外交部发言人华春莹表示，中国国家主席习近平今天将应世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 邀请，于第73届世界卫生大会（WHA）视讯会议开幕式上致词。

第73届世界卫生大会于日内瓦时间18日中午12时登场，今年因新冠病毒疫情蔓延全球，WHA史上首度以视讯会议形式举行 。

台湾连续第4年被世界卫生组织（WHO）拒于门外，但美国近日游说盟国，共同要求谭德塞邀请台湾参加本届WHA，而包括伯利兹、危地马拉、马绍尔群岛和洪都拉斯在内的近15个国家已经致函谭德塞，要求将台湾与会的问题列入议程。

该报道称，而“外交政策””（Foreign Policy）说，中国近期也发起外交反击行动，要求各国联名致函敦促谭德塞，不要在WHA凸显台湾议题。

“外交政策””（Foreign Policy）的报道还刊出中方致函谭德塞的信件，里面写到“中国台湾参与WHA的议题，应根据符合‘一个中国’原则来处理。然而我们对部分会员国试图在开会期间发起所谓‘台湾参与’议题表达关切，这与会员国间的普遍共识背道而驰，即在这次视讯大会期间不应考量任何争议性议题”。

稍早世卫组织总干事谭德塞曾解释没有权力邀请台湾与会。