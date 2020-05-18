两会前夕官媒炮制“香港假象”为打压升级伏笔

林鄭月娥在只有黑衣人武力但沒有警暴的「香港的真相」前見記者，2020年5月16日。

中央电视和新华社两大中共官媒不约而同在两会召开前夕炮制“香港假象”，扭曲和抹黑香港反修例运动，显然是为了将打压香港的政治力量升级。

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央视17日推出《另一个香港：探寻修例风波背后的真相》系列专题片，第一及第二集分别名为《香港之乱》及《风从何来》，每集影片皆逾半小时；特首林郑月娥上周五记者会才以“香港的真相”为主题，两者同样高举“真相”之名，吹嘘假象为实，令人相信两者一脉相承，属早有预谋的政治操作。

而新华社则在17日晚发表评论，指香港反修例运动本质是“颜色革命”，“越来越多的事实和证据表明”，反修例示威活动开始不久，“便演变为街头暴力和本土恐怖主义”，警方还多次查获枪支、子弹、炸弹、剧毒化学品等国际恐怖袭击常用武器。示威活动的“黑暴”“恐怖”行径，“铁证如山，不容抵赖”。

央视播放的专题，片中先重提1998年金融风暴及2003年沙士疫情，涂脂抹粉讹称香港在“伟大祖国”支持下渡过难关；影片继而带出去年港府推出逃犯条订修订引来市民不满，最终走上街头，并将事件归咎香港反对派，点名指控壹传媒集团创办人黎智英、前立法会议员李柱铭及“律政司前司长”（应为前政务司司长）陈方安生等“港独分子和反华势力”借机“煽动祸港”；同时更批评香港教育制度问题严重，点名香港众志秘书长黄之锋及教协等，指他们带领和支持学生闹事及宣扬“港独”。

影片又访问“各界人士”，统统都是建制及亲共派，包括美心家族成员伍淑清、立会议员廖长江及前刑事检控专员江乐士等，而受访的“西方学者”则名不副实，例如英国学者罗思义（John Ross），一向被讥为“洋五毛”，他曾经称自己为伦敦市前副市长，但是其实只是伦敦经济与商业政策署署长；另一“专家”亚当盖瑞（Adam Garrie）亦曾经被外媒踢爆本寂寂无闻，却突被菲律宾网站以“国际专家”包装而“扬名”。

此外，影片一面倒指斥抗争者破坏香港，却未有提及港府官员野蛮、警暴等问题，亦避而不谈回归后大陆多次粗暴干预香港及跨境执法，甚至没把林郑为修例风波致歉的片段辑录其中。

对于国家宣传机器发功，苹果日报的报道引述香港科技大学社会科学副教授成名就认为，央视节目受众明显非港人而是大陆人，透过抹黑污蔑港人抗争运动建立“防火墙”防止他人模仿，很多西方国家批评中国隐瞒疫情，各国敌意笼罩下，北京希望消灭香港“颠覆”因素，故不同范畴都会加强打压，如近日针对教育界的火头或会烧至大学，基本法23条亦随时重来，“打压会一浪接一浪，加强港人的政治无力感，令大家放弃抗争意志，这是它（北京）最想做到。”

立会教育界议员叶建源批评，央视影片指控完全不是事实，虽然去年反送中修例教协有呼吁教师游行，但从没发动学生参加，批评央视扭曲事实。

报道又引述公民党党魁、立会议员杨岳桥批评“纪录片”一味推卸责任，“去年根本不需要任何人煽动，如果要，都是林郑，以及保皇党煽风点火，漠视香港人真实声音所致”。他指香港已进入“后真相时代”，权力机关把真相修改、扭曲，尝试构造另一套事实。

新华社17日深夜发出题为“香港须认清真相‘再出发’”的稿件，对粉饰警察暴力的监警会报告照单全收，批评示威者“暴力”、“恐怖”背后，本质上是一场有组织的“颜色革命”。