中国拟干预美国选举报复“无理被索赔”疫情损失

被指将在今年11月选举中遭到北京狙击的共和党议员柯顿。

环球时报英文版引述中国的分析家说，有鉴美国多个州政府和个别政客对中国就有关新冠状病毒疫情的无理指控而提出的金钱索赔，中国将会向美国作出报复性的制裁，个别对北京作出无理指控的共和党地方政客，恐怕在今年11月的选举中受到“直接的打击”。

广告 继续浏览后续

报道引述中国社会科学院美国研究所美国外交室主任袁征说：“我们必须果断地向那些为求本身政治利益无视中美关系的个别政客采取报复，对那些提出反华议案的政客，我们必须要找出他们或他们家人与中国的商业关系。”

袁征又说：“我们不能只象征性地对他们采取行动，而应该采取让他们感到痛楚的报复措施。”

环时报道指出，尽管北京一直希望与华盛顿携手合作对付疫情，但包括密苏里州在内，美国已有数个州向中国循法律途径提出控诉，指中国因为隐瞒疫情以致其他国家和地方未能及时作出应有的防疫措施，导致疫情失控，从而要求作出赔偿，而个别的议员，包括两党议员在内，因有关的指控而提出多个北京视为“反华”的议案。

环时的报道又引述消息人士报道，包括参议员郝里（Josh Hawley）和柯顿（Tom Cotton）在内，至少有4个共和党参议员，以及两个“美国个体”已经在中国的“制裁名单”上。

消息来源进一步解释受到制裁的人士或个体所受到的报复将会是何等的“厉害”：那些毫无根据而指责中国的共和党议员，将面对11月选举的后果，而密苏里州与中国的贸易关系将会进一步恶化。

密苏里州以及密西根、南卡罗林纳以及得州等，为了吸引中国的投资，近年来已经放宽措施，以便刺激本地经济。例如2013年，中国的双汇集团拟收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德，密苏里州为了促成其事而特别立法予以放宽，但后来却遭到州长否决。

尽管中国所指的“反华”议员包括共和和民主两党，但环时的报道似乎只针对共和党议员，分化美国内部的政治用心昭然若揭。