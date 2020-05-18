中国浑元形意太极拳掌门人遭搏击爱好者3次KO

浑元形意太极拳掌门人马保国17日参加一场民间比赛，68岁的他与50岁业余的搏击爱好者王庆民进行擂台战PK，结果开场4秒，马保国就被击倒，并在30秒内被打倒3次，惨遭王庆民KO，或再成中国功夫界微妙话柄。

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据世界日报今天报道称，中国“太极大师”对战业余拳击手 “30秒倒地3次”遭KO。

据该报道，比赛开场才4秒，马保国就被王庆民连续两记右手重拳命中脸部，随即倒地，随后裁判拉住王庆民，避免他跟进出拳，18秒，马保国再次被击倒，在第二次起身后，马保国又被连续两记重拳击中，尤其第二记重拳力量非常大，直接击中太极大师脸部，马保国重重地摔倒在地上爬不起身，被KO结束。

报道称，30秒内被击倒3次，这样的结局让许多网友跌破眼镜，纷纷热议，“还未开场就结束了，你这样毒打一位晨练的大爷，未免有些太过分了。”还有网友调侃，“这哪是在比武，就像碰瓷啊，一碰就倒。”、“这些‘大师’自己啥水平还不清楚吗？为啥敢应战？”

据有报道称，浑元形意太极拳掌门人马保国据信在英国练武有成，并说到中国比武绝不有假，其一流功夫货真价实。