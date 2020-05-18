中国称发现阻断新冠病毒感染人单株抗体

中国官方今天报告，中国研究团队近日在美国期刊“科学杂志”（Science）在线发表论文，表示发现2种可有效阻断2019冠状病毒感染的人类化单株抗体，可望用于抗病毒药物和疫苗的研发。

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据中央社今天引述中国官方媒体消息说，中国发现可阻断武汉肺炎感染的人类化单株抗体。报道引述新华社今天消息，中国首都医科大学、中国科学院微生物研究所、中国科学院天津工业生物技术研究所、深圳市第三人民医院等多家单位参与的这项研究，研究人员从一名康复患者的外周血单核细胞中分离出4种人类化单株抗体（humanized monoclonal antibody ）。实验显示，这4种抗体对2019冠状病毒均有中和能力。其中，被称为B38和H4的两种抗体能够阻断2019冠状病毒棘蛋白的受体结合端，与人类细胞膜受体“第二型血管收缩素转换酵素”（ACE2）的结合。

在此之前，多项关于2019冠状病毒感染机制的研究表明，这种病毒主要透过表面棘蛋白与人体细胞的ACE2结合造成感染。

据实验显示，B38和H4分别辨识2019冠状病毒棘蛋白受体的不同抗原表位，小鼠实验证实这两种抗体能降低感染小鼠肺部的病毒量，展现治疗效果。两种抗体还可被混合使用以便更有效抑制病毒感染。

据新华社消息称，研究团队进一步解析2019冠状病毒棘蛋白受体结合区域与B38形成的复合物结构，从而解析B38阻断病毒感染的分子机制。消息引述研究人员表示，最新研究表明，筛选到的两种抗体具有进一步被开发成治疗2019冠状病毒感染药物的潜力，并为疫苗设计提供基础。目前两个抗体已在相关公司进行产品转化，未来可望用于临床治疗。