中国芯片王获注巨资 抵御美国报复

正值美国采取行动阻止中国电信设备巨头华为在全球范围内获得芯片之际，中国最大芯片厂商，中芯国际公告称，国家集成电路基金二期以及上海集成电路基金二期对中芯南方分别注资15亿美元和7.5亿美元。路透社说，这彰显中国进一步加大对本土芯片厂商的扶植力度。

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据路透社今天报道说，中芯国际称旗下中芯南方获国家集成电路基金等22.5亿美元增资。该公司上周五晚间公告显示，增资结束后，中芯控股持有的中芯南方股份将从50.1%稀释至38.515%，国家集成电路基金一期和二期合计持有中芯南方37.639%的股权，上海集成电路基金一期和二期合计持股23.846%。

美国特朗普政府上周五采取行动，在全球范围内阻止向此前被列入贸易黑名单的电信设备巨头华为技术公司供应芯片，这引发人们对中国进行报复的担忧，并重创美国芯片设备制造商股价。

中国商务部新闻发言人周日就美出台出口管制新规应询发表谈话称，中方坚决反对美方发布的针对华为公司的出口管制新规，将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

路透社引据中芯国际公告，中芯南方为一间12英寸晶圆厂，主要满足中芯国际14纳米及以下先进工艺节点的研发和量产计划而造，目前产能已达6,000片/月，目标产能是3.5万片/月，投资总额达120.4亿美元。

中芯国际5月初曾公告称，拟于科创板发行不超过16.86亿股股份。此次募资约40%用于投资于12英寸芯片SN1项目（中芯南方一期）。