习近平世卫视频大会讲话速报

中国国家主席习近平今天应世卫组织秘书长谭德塞邀请，于世界卫生大会视讯会议开幕式上致词表示，中国官方媒体及时报告习近平讲话内容，习近平称中国“始终本着公开、透明、负责任的态度”，及时通报疫情。习近平讲话中还提出了6点建议。

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据中央社今天报道说，习近平受邀WHA致词，称通报疫情本着公开透明态度。

中国国家主席习近平应世卫组织秘书长谭德塞邀请，于世界卫生大会视讯会议开幕式上致词表示，中国“始终本着公开、透明、负责任的态度”，及时通报疫情。世界卫生大会（WHA）视讯会议今天日内瓦时间中午12时登场，今年因2019冠状病毒疾病疫情蔓延全球，WHA史上首度以视讯会议形式举行。世界卫生组织（WHO）虽将会员国报名与会时间延长至开会前，但连续第4年拒台湾于门外。

据中央社引述习近平受邀发言指出，人类正在经历第二次世界大战结束以来，最严重的全球公共卫生突发事件。新冠肺炎疫情突如其来，现在已经波及210多个国家和地区，影响70多亿人口，夺走30余万人的宝贵生命。他要向不幸罹难者表示哀悼，向他们的家属表示慰问。

习近平表示，经过艰苦卓绝努力，付出巨大代价，中国有利扭转了疫情局势，维护人民生命安全和身体健康。“中方始终本着公开、透明、负责任的态度”，及时向世卫组织及相关国家通报疫情讯息，第一时间发布病毒基因序列等讯息，毫无保留和各方分享防控和救治经验，尽其所能为有需要国家提供大量支持和帮助。

习近平并提出6点建议。第一，全力搞好疫情防控，这是当务之急。要坚持以民为本、生命至上，科学调配医疗力量和重要物资。在防护、隔离、检测、救治、追踪等重要领域采取有力举措，尽快遏止疫情在全球蔓延态势，尽力阻止疫情跨境传播。要加强讯息分享，交流有益经验和做法，开展检验方法、临床救治、疫苗药物研发国际合作，并继续支持各国科学家们开展病毒源头和传播途径的全球科学研究。

他表示，第二，发挥世卫组织领导作用，在谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）带领下，世卫组织为领导和推进国际抗疫合作做出重大贡献，国际社会对此高度赞赏。

习近平指出，当前国际抗疫正处于关键阶段，“支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命”。中国呼吁国际社会加大对世卫组织政治支持和资金投入，调动全球资源，打赢疫情狙击战。

习近平并提出，第三，要加大对非洲国家支持，应该向非洲国家提供更多物资、人力支持。在过去70年，中国派往非洲的医疗队，为2亿多人次非洲人民提供医疗服务，目前常驻非洲的46支中国医疗队正在投入当地抗疫行动。

他表示，第四，加强全球公共卫生治理。人类终将战胜疫情，但重大公共卫生突发事件对人类来说不会是最后一次。要针对这次疫情暴露出的短板（短处）和不足，完善公共卫生安全治理体系，提高突发公共卫生事件应急响应速度，建立全球和地区防疫物资储备中心。

习近平说，中国支持在全球疫情得到控制之后，全面评估全球应对疫情工作，总结经验，弥补不足。这项工作需要科学专业态度，需要世卫组织主导，坚持客观公正原则。

习近平表示，第五是恢复经济社会发展。有条件的国家要在做好常态化疫情防控的前提下，遵照世卫组织专业建议，有序开展复工、复产、复学，加强国际宏观经济政策协调，维护全球产业链、供应链稳定畅通，尽力恢复世界经济。

第六是加强国际合作。习近平宣布，中国将在2年内提供20亿美元国际援助，用于支持受疫情影响的国家，特别是发展中国家抗疫斗争，以及经济社会恢复发展。

该报道说，习近平还表示，中国将与联合国合作，在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，努力确保抗疫物资供应链，并建立运输和清关绿色通道。中国将建立30个中非对口医院合作机制，助力非洲提升疫病防控能力。

习近平表示，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性做出贡献。中国将与20国集团成员一道，落实暂缓最贫困国家债务偿付倡议，并愿与国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的国家的支持力度，帮助克服当前困难。