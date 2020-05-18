亲中阵营窝里反星岛集团老板声称遭林郑“背后插刀”

亲中的星岛报业集团老板、全国政协常委何柱国接受TVB无线电视的访问时声称遭特首林郑月娥背后打他的小报告，被林郑“在背后插了多刀”，而且是“一刀一刀那样子的劈下来”。

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全国两会将于下周召开，全国政协常委何柱国预料，届时会有提案与国家安全问题有关，他强调“（基本法）23条不关我们市民事”，指民主派倘若反对23条立法，他会向中央建议“抄足”美国国家安全法，相信北京及民主派都不会反对。

过往曾多次炮轰林郑月娥的何，在访问中再斥林郑为“大鸵鸟”，批评林郑用纳税人的钱应对疫症买回民望，并暗示林郑曾打他小报告：“在背脊插我很多刀”。

何柱国接受无线电视访问时表示，自己很少向北京提交香港议题提案，但相信会有人提交与香港的国家安全问题相关提案于两会中讨论。他强调，特首林郑月娥有责任处理23条，批评对方坚持推行逃犯条例修订，影响触及全港市民，却反而不处理只针对社会小部份人士的23条，形容是一条“好衰（很差）的路”，他重申23条只针对颠覆国家、接受外国政治团体捐款等人士，“问题不涉及普罗大众”，认为推行23条不在于社会气氛是否平稳，“只是有些事应不应该做”。

但被问到民主派声言反对23条立法，他以美国奉行民主制度都有国家安全法例为例，建议将当地做法照搬到香港，“那他们（民主派）满不满意？如果是（满意），我同中央建议”，认为北京都不会反对。

至于立法会内务委员会主席风波，以及事件触发港澳办及中联办不受基本法22条所限的争议，何柱国认同建制派以比较“不寻常”方法或法律方法解决问题，他批评主持内会主席选举超过半年仍未能选出主席的公民党郭荣铿、“有居心、有意图”，又指内委会有很多方面影响民生。他称香港为中国属地，前身为新华社的中联办负责对港事务，及专门负责港澳事务的港澳办都有权发声。

不论23条及内会争议，何柱国都提及林郑没有履行责任处理问题；被问到林郑有何做得不足之处，是否需要中央提点，何直言：“我系对她很有意见”，批评林郑导致香港社会撕裂，应检视自身民望，又直斥林郑最近民望回升，与耗用逾千亿元抗疫基金有关，“因为她用了很好多钱，系纳税人的钱，买回民意，是我们的钱”。至于特首及官员是否需问责下台，何认为对方应思量“对不对得住自己”，批评林郑如同鸵鸟，“当无事发生”。

其间他突然批评林郑“在背脊插我很多刀，一刀刀那样的劈下来”，自爆遭对方打“小报告”。

民主党尹兆坚接受苹果查询表示，何柱国所言指有人大或政协将两会提出有关国安问题，证明香港“小人当道”，在香港过去一年发生不少事情，加上全球经济下行情况下，仍向北京提出谗言，“进一步落井下石”、“惊香港唔死”。对于北京亦或有意加快23条立法步伐，尹认为中央内部都有不同派系，“到底谁才是最终旨意？”他认为，现时在港提出有关言论人士，是为某一派系“试水温”。