华为引苏联霍夫曼战机决战怒怼美国

中国华为在公司内网留言板发布了被数十发子弹击穿的苏联霍夫曼战斗机飞行的图片。该图片是在当地时间15日，美国商务部公布若使用美国技术的企业有意向华为供应半导体，需得到美国许可的制裁措施后发布的。战斗机下方配文称：“没有伤痕累累，哪有皮糙肉厚，英雄自古多磨难。”

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华为为何上传这样的图片呢？据朝鲜日报今天报道称，华为以霍夫曼战机照片展示对美决战意志。

华为16日公开的图片是在1944年第二次世界大战中，被数十发子弹击中后安全返航的苏联战斗机IL-2飞行的场景。其中蕴含了“即便身处死亡的危机，只要拼命努力就能生存下来”的含义。

该报道说，图中的战斗机的驾驶员是犹太裔苏联人霍夫曼（1922年-1995年）。华为董事长任正非一直把霍夫曼的战斗机视为华为的象征。自2018年美国对华为不断加压起，他就将华为比作霍夫曼战斗机，加强内部团结。去年5月，任正非的女儿孟晚舟在加拿大被捕时；去年7月，美国政府提出若要放宽对华为的制裁必须得到议会批准的法案时，华为都在网上发布霍夫曼战斗机的图片，并表明立场称：“将同美国抗争到底”。霍夫曼战斗机相当于是华为表明坚决抗争意志的工具。

朝鲜日报引另有分析认为，任正非的经营理念就是将霍夫曼战斗机视为公司的象征。他曾将毛泽东的军事战术“农村包围城市”的战略作为华为开拓市场的战略。实际上，华为在中国国内落后地区和非洲等第三世界国家优先采取提高市场占有率的战略。此外，他提出华为的企业文化是“狼性文化”，其中就包含了重视上命下从的军队文化的意义。