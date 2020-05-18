台湾亲陆女星罕曝被索陪睡 拒绝后还遭拳暴

台湾女星刘乐妍今天在微博po文，指今天有个选角的演员副导演跟她借钱。这名副导演说他会还，但刘认为“还不还钱，这件事情根本没人敢想。”接着，刘乐妍突然爆料起自己曾遭遇两次“潜规则”陪睡事件。一次是选角导演石筱磊，当时刘乐妍婉拒了对方，未料对方居然就动手打人。另一次是制片人田庆山，因为他要潜规则别的女生，那位女生要刘乐妍保护她，保护过后却遭到男方造谣，说刘乐妍难配合，叫别人不要用她。

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据联合新闻网今天报道称，中国不打中国人? 刘乐妍惊爆曾被要求“陪睡” 拒绝还被暴力相向。该报道引述翻自中国微博台湾艺人刘乐研今 (18) 天爆料指，她自己曾被中国导演要求“潜规则”陪睡，最后还因为自己婉拒而被对方暴力相向。

该报道称，中国艺人刘乐妍今 (18) 日在微博爆料，自己曾被中国导演要求“潜规则”陪睡，最后还因为自己婉拒而被对方暴力相向。

据该报道说，话题回到一开始讲的副导演借钱一事，刘乐妍表示，大家都从她身上赚到钱，她真的不介意，这是她的荣幸，所有任何人要的任何回扣，她通通都会给，一句话都不会说。“但问题是，我还没有赚到钱，我拿什么给？”

刘乐妍分享她的经历后，底下许多网友力挺留言“不要脸的人太多，而我的部分兴趣爱好就是和不要脸的人杠到底”、“哪有导演跟演员借钱的，没有钱，不借！有也不借！”、“这个真的没办法借的，当然不要藉了！”、“希望你好好的，工作一帆风顺！”。

据该报道，台湾艺人刘乐妍因时常发表亲中言论、攻击台独而频频登上新闻版面，今（18）日她在微博透露有副导演向她借钱，还扯出自己先前因拒绝潜规则而被打，刘乐妍坦言不陪睡是对自己的要求，至于其他的亏其实都能承受。

刘乐妍在微博称，“在这个行业里面只要不陪睡，其他什么亏我都能忍，什么亏我都可以吃。”刘乐妍坦言若在她拒绝潜规则后，对方没有再持续纠缠，自己也不会公开，这是对这个行业潜规则的尊重，同时强调自己不擅长应酬，不菸也不酒。

对于借钱一事，刘乐妍表示自己很乐意，只可惜现在就是还没开工，没赚到钱自然没办法给，“我真的不介意，这是我的荣幸，所有任何人要的任何回扣，我通通都会给，我一句话都不会说，但问题是，我还没有赚到钱，我拿什么给？”

该报道没有提及涉及此一爆料的有名有姓的中国导演与制片人是否发表回应。