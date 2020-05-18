台积电已停华为新订单

日本媒体今天透露说，世界最大的半导体代工企业台积电（TSMC）已经停止接受华为技术的新订单。原因是美国5月15日强化了事实上的针对华为的禁运措施。由于很多基础半导体的供给被拒绝，华为的5G手机开发等将受到影响。

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据日本经济新闻今天报道称，台积电停止接受华为新订单。

据该报获悉，世界最大的半导体代工企业台积电（TSMC）已经停止接受华为技术的新订单。原因是美国政权5月15日强化了事实上的针对华为的禁运措施。由于很多基础半导体的供给被拒绝，华为的5G手机开发等将受到影响。中美围绕高科技主导权的竞争进一步激化，供应链断裂的风险越发明显。

报道称，多名相关人士透露了上述消息。

据稍早报道称，世界最大半导体代工企业台湾积体电路制造5月15日宣布，在美国亚利桑那州建设最尖端的半导体工厂。2021年开工建设，2024年启动量产。总投资额预计为120亿美元。半导体制造技术被视为中美高科技主导权之争的关键，今后或将对IT（信息化技术）产品等的供应链产生影响。

台积电在半导体代工领域占全球约5成份额，尤其是在最尖端领域具有优势。美国苹果的智能手机“iPhone”的CPU（中央处理器）全部由台积电生产。

据该报道说，美方此前要求台积电在美国本土生产。台积电的董事长刘德音在4月的财报发布会之际，针对在美国建设最尖端工厂一事表示正积极展开讨论。美国半导体企业英特尔也提出了在美国国内扩大供给体制的方针。