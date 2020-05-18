吉林疫情危急连罢六官 染疫源头成谜 疫情向东北全境扩延

中国吉林省吉林市再度爆发新冠疫情后宣布封城，图为警察守卫在火车站进口。

吉林省新冠疫情呈现扩散趋势，吉林市13日宣布封城、关闭边界、严防死守后，吉林市辖区舒兰市、丰满区目前双双被列为疫情“高风险区”，成为中国目前唯一两个高风险地区。

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17日零时起，吉林全市所有个体诊所、门诊部暂停营业，不得开展任何诊疗活动。所有发热病人一律到发热门诊就诊。中国国务院副总理孙春兰已从黑龙江转赴吉林，当局担心疫情向辽宁扩延。

当地疫情形势严峻，继舒兰市委书记李鹏飞15日深夜被究责罢免后，当局16日晚间又有五名官员被免职，分别是吉林省卫健委副主任刘世君、舒兰市卫生局长岳晓燕、舒兰市疾控中心主任刘韩印，舒兰市公安局党委副书记耿建军、吉林市丰满区疾控中心主任徐子彪。

根据丰满区17日发布通告，已采取类似武汉的严格封城方式，实行交通管制，严控人员外出，每户家庭每天只能定时指派一名家庭成员外出一次采购生活物资，除生病外，一律不得离开小区。

通知要求对确诊病例密切接触人员，次密切接触人员，一般接触人员，境外返回吉林人员，以及高、中风险地区返回吉林人员、旅居人员，实行网络化、地毯式全面排查，做到“不漏一户、不落一人”。

北京当局及吉林省政府派出的8支专家团队总共500余人，已在17日陆续抵达吉林市，支援当地抗疫。

据报道，吉林省原本连续73天无境内新增病例和新增疑似病例，但在5月7日，突然出现本土新增11例病例，一夜之间，成为中国唯一的高危区。

现在，最危险的情况是引发吉林爆发群聚感染的源头尚未找到。吉林被确诊感染的第一人，据悉是一位45岁的洗衣女工，被确诊前，没有出过吉林，也没有接触过境外或者重点省份返回吉林的人，她的感染是个谜。

据指出，自舒兰市5月7日出现首例确诊以来，截至5月16日，吉林市累计本土确诊病例125例，死亡两例，累计报告本地确诊病例密切接触者938人，次密切接触者1185人。

自中国当局推行复工复产以来，东北近一个月疫情警讯频频，先是黑龙江中俄边境接连爆出输入型病例，随后扩至吉林省，但从吉林情形看，病例更多是本土型，日前传出已有八千多人隔离，当局担心辽宁省下一步会陷落。