吉林舒兰聚集性疫情致40人感染：长春“中招”，溯源进行中

吉林舒兰出现的新冠肺炎聚集性疫情传染链还在进一步延伸。5月16日，吉林市新增3例确诊病例、长春市新增1例无症状感染者；5月17日，吉林市再新增2例确诊病例。

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澎湃新闻注意到，截至5月17日24时，舒兰聚集性疫情已导致40人感染，包括37例确诊病例，3例无症状感染者。其中，吉林省吉林市累计报告本地确诊病例34例（舒兰市19例、丰满区12例、船营区2例、昌邑区1例）、无症状感染者2例；吉林省长春市报告无症状感染者1例；辽宁省沈阳市累计报告本地确诊病例3例。

截至5月17日24时，吉林市现有本地确诊病例的密切接触者1117人，多名干部被免职，吉林市舒兰市、丰满区成为全国仅有的两个高风险区。

5月8日，吉林省卫健委通报一例本土确诊病例，系舒兰市公安局一名45岁洗衣女工（病例1），该病例也打破了吉林省73天无本地新增确诊病例的记录。随后，更多的密切接触者和确诊病例出现。

5月10日晚间，辽宁日报官方微博公布的1例新增确诊病例情况及病例轨迹显示，吉林舒兰聚集性疫情已经出现了跨省传播的情况。

值得一提的是，在吉林省卫健委通报中，第一例确诊病例——舒兰市公安局45岁洗衣女工“无省外居住史、活动史，暂时未发现境外、重点省份返吉人员接触史”。

对此，吉林省委书记巴音朝鲁、省长景俊海已多次强调要做好流调工作，尽快找准传播源和扩散面。

“吉林发布”微信公号5月16日消息，吉林省委书记巴音朝鲁在5月15日省委常委会议暨省疫情防控工作领导小组会议上强调，疫情防控工作是当前全省工作的重中之重，要迅速压制疫情的势头，稳住疫情的局势，确保阻断疫情的蔓延，坚决服务全国疫情防控大局。

据《吉林日报》报业集团旗下彩练新闻消息，5月15日，吉林省委决定，吉林市副市长张静辉同志兼任舒兰市委书记；免去李鹏飞同志舒兰市委书记职务。

5月16日晚间，吉林市再免去5名干部职务：包括吉林市卫健委副主任、舒兰市卫生健康局局长、舒兰市公安局党委副书记、舒兰市和丰满区两地疾控中心主任。

吉林发布微信公众号消息，5月17日，吉林省政府新闻办召开吉林市疫情防控工作第五场新闻发布会，吉林市人民政府副秘书长杨立民介绍了吉林市疫情防控工作的最新情况。

据杨立民介绍，在国家流调专家组、省工作组的指导下，省市县三级流调队伍紧密配合，协同作战，扩大人员排查范围，加大核酸检测力度，三天之内完成了重点人群检测筛查，为查找源头打下基础。

杨立民表示：“目前，溯源工作还在紧张进行中，国家和省专家正在逐一论证。最终结果确定后，我们将第一时间发布相关信息，及时回应社会关切。”