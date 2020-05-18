官媒列“两会”七看点 疫情经济民生外交显内外交困

中国全国“两会”分别将于21、22日举行，官媒新华社整理出7大看点，包括疫情防控、经济社会发展预期目标、脱贫、全面建成小康社会、民生保障、民法修订和因应外部环境。整体看，显示出中国政府今年要面临的种种挑战和内外交困的局面。

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中国官方宣布，第13届全国政协第3次会议和13届全国人大3次会议将于5月21日和22日召开。

新冠疫情爆发不仅迫使“两会”从三月推迟到五月，也彻底改变了国内和国际局势。从国内看，疫情造成经济下滑，失业率大增，脱贫和小康目标受到挑战；国际上，中国在疫情爆发之初隐瞒等做法受到越来越多的批评，要求独立调查和追责的国际呼声高涨；与此同时，中国展开的“口罩外交”和战狼外交引发极大反感，尤其与美国的关系更加紧张，经济外交军事多个领域张力凸显。在此背景下，虽然两会被称为“橡皮图章”和“举手会议”，但这也是外界观察中国政府一年政治，经济和外交等大政策方向的不多的窗口。

据中国官媒报道，第一个两会的看点和重要议题就是针对中国疫情防控，要做好打持久战的准备，今年下一阶段如何做到常态化疫情防控不放松，推动公共卫生体系的完善，这将是全国两会的重要议题。另外，中国将如何加强国际合作共同抗疫，相关决策与趋势也备受世界关注。

看点二是今年经济社会发展预期目标。中国国内生产毛额（GDP）年减6.8%，1至4月主要指标也不乐观。当前，中国经济阻碍成长的压力依然大。政府工作报告将释放一系列新的政策讯号。报导说，今年的政府工作报告将确定经济社会发展目标，包括经济增速如何设定，就业、收入、环保等方面的任务如何安排等。

看点三，四，五分别是与民生有关的脱贫攻坚，小康社会和就业保障。

针对就业，虽然报道引述中国计局数据显示，2月份全国城镇调查失业率为6.2%，4月份全国城镇调查失业率比去年同期高出1个百分点，而2020年中国大学毕业生规模将达874万人，创历史新高。 但同时也指出，受疫情影响，今年毕业生工作签约率明显低于往年。此外，中小企业纷纷裁员或缩减用工人数，一些农民工不得已返回家乡。就业压力显然不小。

看点六是民法典草案审议。

看点七则是中国如何应对日渐复杂的外部环境。报道指出，受全球疫情蔓延影响，中国国外部环境日趋复杂。报道指西方政客向中国甩锅，西方媒体丑化中国形象，民粹主义、狭隘民族主义思潮升温，逆全球化思潮和贸易保护主义有所抬头。报道称，中央指出，要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。同时也基于这样的判断，中国未来将采取怎样的对外政策，如何处理国际关系，都是关注的焦点。

中国已经宣布，今年两会不邀请境外记者报道。