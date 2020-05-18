日本将在世界卫生大会上提出由独立机构对新冠展开调查

日本时间5月18夜，世界卫生视频大会开幕，大会将围绕世界卫生组织和中国在新型冠状肺炎感染扩大初期的对应和责任展开激烈争论。日本官房长官菅义伟在18日的记者会上，针对世界卫生组织对新冠感染症的对应指出：“必须进行充分的验证”，“验证的结果必须得到国际社会的理解，进行公平的、独立的、综合性的验证是很重要的。”同时他也强调：“对于给与世界莫大影响的感染症，应该以世界卫生组织为中心一致加以对应。

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菅义伟在记者会见中再次确认日本在本次会议上将支持台湾作为观察员参加世界卫生大会。

日本外相茂木敏充曾对此表示：产生地理的空白不是一件好事。表示支持台湾参加世界卫生大会。

目前，全球有62个国家共同提案要求世界卫生组织对新冠病毒的起源展开国际独立调查。该提案是由澳大利亚所发起，目前已得到日本丶印度丶印度尼西亚丶英国与新西兰等国支持。美国与中国都未针对该提案做出表态，澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）在4月19日的记者会上明确表示：应该对去年年末中国当局对武汉感染扩大的对应进行检验。此举已引来中国政府的不满。

日本首相安倍晋三在15日晚的网络节目中表示：围绕世界卫生组织（WHO）有关新型冠状病毒疫情的应对，基本决定和欧盟一起向国际社会提议由独立机构实施验证。安倍指出：新冠病毒是从中国传播到世界的是一个确定的事实。但是日本并不打算和美国一起完全批判中国，他指出：必须以自由的形态，共享信息和见解，同时他表示将和美国和澳大利亚合作实现验证。

日本政府认为检验对象为（1）验证世界卫生组织对中国湖北省武汉市最初确诊感染时的应对；（2）这一验证在全球疫情扩大告一段落之后实施为宜。

日本希望中国也能赞成日本的提案。他表示“现在中国也赞成我们的提案的可能性正在大幅提高。我也将为此做出努力。”