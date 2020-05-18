欧盟或推独立调查议案 传俄罗斯等122国同意 中美或也加入

世界卫生大会今天登场，预料各国卫生部长将在会上呼吁，独立评估世界卫生组织（WHO）因应2019冠状病毒疾病的措施，美国、中国也可能加入呼吁行列。消息说，欧盟决议案除了获得公开批评世卫和中国的澳大利亚支持，英国、加拿大、印度、日本和俄罗斯都表态赞成。

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据中央社今天报道称，世卫组织大会，多国拟吁独立评估世卫抗疫措施，传美中可能加入。

报道引述路透社消息，外交官员表示，尽管中国与美国对世卫的表现看法分歧，两国在这次虚拟会议上，仍可能支持进行独立评估。为期2天的世界卫生大会（WHA）已于18日登场，上述呼吁将被纳入由欧洲联盟（EU）提出的决议案中。决议案内容也呼吁让世人及时、公正地获取安全有效的新冠肺炎诊断、医药和疫苗。

据外交官员指出，欧盟决议案内文经过1个多星期的密切协商才达成脆弱共识，但内文仍可能更动。一名欧洲外交官告诉路透社：“看起来这项决议案会通过。从政治面来讲，现在各界已同意评估整套机制和调查（病毒）源头，但不是马上（评估）。”他说：“重要的是我们都能同意这项决议案。”

该报道称，欧盟决议案除了获得公开批评世卫和中国的澳大利亚支持，英国、加拿大、印度、日本和俄罗斯都表态赞成。

根据路透社看到的决议草案，世卫194个成员国中，已有116国支持，几达通过门槛。若获得2/3成员国支持，决议案将于明天提出。而根据英国“卫报”（The Guardian），已有122国支持这项决议案。

澳大利亚外长潘恩（Marise Payne）表示，目前协商还在进行中，她不希望抢先谈论结果。她告诉记者，这份决议案“是我们开启的对话中很重要的一部分，我非常感激过去几周欧盟人士和许多参与协商起草者的努力”。潘恩还说，这份决议案很全面，包括呼吁“调查这种冠状病毒的人畜共通传染源”。

据中央社说，中国外交部发言人赵立坚则淡化澳大利亚在决议案中的角色，仅强调欧盟，他还说，决议草案内容咨询过中国。但赵立坚未提中国是否支持决议案。

自去年底中国武汉爆发疫情以来，全球已有超过460万人确诊染疫，逾31万人不治。