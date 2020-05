武汉筛查初评50万人疑曾染疫 消息已404

National Institute of Allergy and Infectious Diseases/AFP/Archivos

武汉在全市范围内开展了全员新冠病毒核酸筛查。中国财新网报道稍早指出,初步评估武汉核酸检测结果显示,1000万人中,至少有50万人已经感染。新浪网在上周五(5月15日)转载了这篇文章,不过相关文章被迅速删除,虽然在谷歌搜索引擎还显示新浪、财经文章的标题"初步评估武汉核酸检测:1000万人中,至少有50万人感染",不过点击之后跳出的网页均出现"文章不存在"的字样。

据德国之声今天报道称,武汉50万人曾感染?新闻迅速“被消失”。消息指中国媒体报道武汉至少有50万人感染的新闻后,相关消息迅速被删除。这种“快闪式”操作引起了网民的关注,有人在微博不无讽刺地写道:“放心吧,管他50万还是100万,零确诊放心吧。”

继4月底全市抽查1万余人的新冠病毒抗体后,武汉计划近期对全市所有居民进行新冠病毒核酸检测。武汉在全市范围内开展全员新冠病毒核酸筛查被冠名“十天大会战”。

该报道引据财新网几天前消息,一场全员大规模核酸检测在武汉开展,根据武汉市卫生健康委员会4月29日发布的消息,武汉市核酸检测累计覆盖已有103万人次。而该网站已经找不到关于评估认为武汉至少有50万人已感染的新闻。

根据网民们的截图和内容转载,财新网的这篇报道指出,武汉在4月份进行了1.1万人的血清流行病学抽样调查,其中抗体阳性占比5%到6%,这个比例可以大约看作是曾经感染的比率。此比例高于预期。文章表示,这个结果终于公布了,这是中国第一个大规模的抗体检测。文章还指出,如此推算,武汉1100万人口中,至少有50万人曾被感染。而目前武汉累计确诊感染人数为5万多人,也就是说,大约90%的感染者没有被发现。

该报道称,香港经济日报今年2月中旬发布的一篇报道曾援引英国兰卡斯特大学(Lancaster University)、格拉斯哥大学病毒研究中心(Medical Research Council-University of Glasgow Centre for Virus Research)以及美国佛罗里达大学(University of Florida)等学者共同发表的一篇论文提出,中国官方发布的感染人数是实际感染人数的大约5.1%。检测困难、大多数人症状不明显,都是患者没有求诊的原因。中国官方通报,截至5月17日24时,中国累计报告确诊病例82954例,累计死亡病例4634例。

德国之声说,有关武汉感染人数50万的新闻"快闪"也引起了众多网民的注意。有人在微博上评价道:"公开透明高度负责。。呵呵。 ",有人写道:"放心吧,管他50万还是100万,零确诊放心吧。" 还有人但心地表示:"问题来了,这五十万人中,如果再有感冒发烧的,是否就会被认定是疫情再起需要封城"。4月8日武汉解封以来,5月初再次出现新冠病毒感染确诊病例。这些患者最初作为"密切接触者"被安排隔离并做核酸检测,检测结果为阳性,报告为无症状感染者,数日后确认为确诊病例。