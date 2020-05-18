法国解放报：国际法针对中国可能吗？

世卫组织全体大会5月18日视频启动，这是武汉爆发疫情世界大流行以来的首次世卫大会。在压力下，世界卫生组织将主持对疫情的“评估”。指控北京掩盖疫情导致病毒大流行的司法起诉越来越多，中国则拥有主权豁免作为盾牌。那么，国际起诉有多大可能成功？法国解放报综合了一些律师的意见。

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等待大规模调查

解放报网站5月17日刊出Arnaud Vaulerin的文章说，世卫组织从星期一开始举行全体大会。所有人都在等待，等待对Covid-19冠状病毒危机管理进行大规模调查。在几个星期的全面压力下，中国终于在5月8日接受由世界卫生组织（WHO）主持对疫情进行评估的原则。但北京预先申明，这项“公开透明和包容”的调查，必须“在疫情结束后的适当时间”进行，而且必须事先得到世卫组织世界卫生大会或执行委员会的批准，同时这个调查不能仅仅针对中国，还应该包括其他所有国家。解放报说，北京的这些说辞相当于警告。

向中国问责的三种人

几个星期以来，特朗普政府和美国国会，以及美国人的律师，其他外国政府，机构，专家，公民行动团体，都指出中国当局的责任，并开始要求问责。他们中有些人寻找罪魁祸首，另一些人希望得到金钱赔偿，还有人特别想从Covid-19大流行中吸取教训。这些人全都提到中国当局在疫情中的否认撒谎和抓捕发警报的人。此外，汉学家侯芷明（Marie Holzman），刘晓波委员会的布罗塞尔（Vincent Brossel），前议员马梅尔 (Noël Mamère)5月13日在《法兰西西部报》总结了中共政权就冠状病毒进行宣传的一些邪恶意图。

没有国际司法机构能审

那么，对中国政府有没有起诉的可能性？有什么法庭或主管机构可接纳这些既是法律行动又是政治攻击的诉讼？据法国凡尔赛大学国际法教授格拉夫（Thibaut Fleury Graff）指出，目前国际上并没有审理卫生案的法官，国际法中不存在“卫生犯罪”这一条。与世贸组织不同，世卫组织内部没有司法机构。

法国《解放报》说，在疫情大流行期间，海牙国际刑事法院曾多次被提到可以作为对中国采取法律行动的地方。成立于2002年的海牙国际刑事法院之前到是接受过几起此类的申诉。但该法院审理的是一些涉种族灭绝，战争罪，反人类罪的个人，所以，国际刑事法庭不能胜任针对中国国家的指控诉讼，除非可以证明中国当局有什么故意伤害的意图，或真的从事了如某些美国律师论断的阴谋偏执活动。刑法律师威廉·波顿（William Bourdon）认为，指控中国反人类罪站不住脚。他说，除非你想破坏国际刑法。更何况中国尚未批准《国际刑事法院罗马规约》。

设在海牙的另一个机构：联合国国际法院（ICJ）。该机构仅仲裁国家之间的争端。尽管中国是联合国成员国，但中国并没有义务承认国际法院的管辖权。刑诉律师Amélie Lefebvre表示，中国如果承认国际法院的管辖权，就意味着接受潜在的责任。中国不可能打开这扇门。波顿律师称，世界上没有一个大国会到联合国国际法庭去跟中国对峙，尤其如果再来第二波疫情，启动司法程序就可能是朝自己脚上开枪，给自己制造障碍。

《国际卫生条例》可用

解放报说，如果没有司法机构可以接纳对中国的诉讼，倒是有一个世卫组织的文件可以作为有关Covid-19的法律诉讼框架：就是世卫组织《国际卫生条例》(RSI)。该条例中2005年的一项法律要求各国在“预防和应对疾病在国际传播时，应避免不必要的交通和贸易障碍”。并要求各国必须将“国际关注的公共卫生信息和紧急情况”通知世卫组织。解放报说，以上内容是申诉人经常引用的第六条和第七条。

英国新保守主义智囊团，亨利-杰克逊学会（HJS) 4月初发布的报告说，在这次疫情大流行当中，如果中国共产党履行了世卫组织《国际卫生条例》规定的义务，那么大部分灾难都可以避免。然而，中共似乎没有吸取萨斯SARS（2002-2003）的教训。亨利-杰克逊学会称，仅七国集团针对疫情采取的经济措施就达到3.6万亿欧元。

列日大学法学教授，Loyens＆Loeff律所的合伙律师布尔拉巴（Hakim Boularbah）分析指出，“作为一个国家，中国确实违反了《国际卫生条例》规定的几项义务，但中国在司法豁免的名义下，对危机的管理拥有主权。这种国际法体系可以让一个国家，或这个国家的机构，逃避另一个国家的司法管辖。

美国尼日利亚诉讼

针对中国的集体诉讼已在美国和尼日利亚的国家法院启动。 3月份，有超过5,000名美国人加入伯曼法律集团在佛罗里达州提起诉讼。

起诉对象包括中国华人民共和国，湖北省，武汉市以及多个政府部门，起诉者要求中国政府赔偿Covid-19疫情给他们造成的损失。

四月中旬，密苏里州总检察长埃里克·施密特（Eric Sc​​hmitt）也对中国当局提起诉讼。他称中国当局的行为在密苏里州造成生命损失和严重的经济后果。

美国共和党在一份的备忘录中说，“中国政府对Covid-19的危险性和传染性向全世界撒谎，还迫使发警报的人保持沉默，并且没有采取有效措施阻止这种病毒的传播。所以他们必须对自己的行为负责。”美国许多议员利用上述备忘录中的措辞，发布声明，提出政治倡议，攻击中国当局，并要求赔偿。

识别起诉小人物？

刑法律师波顿表示，“这些做法有些政治色彩很浓。而且试图绕开司法管辖豁免原则的尝试不太可能成功。”但凡尔赛大学国际法教授格拉夫（Thibaut Fleury Graff）指出，一个国家也可以决定通过法律来解除这个管辖豁免的法律设置。比如美国在9.11之后曾经这样做过。据华盛顿邮报5月1日透露，特朗普与他的合作者讨论了剥夺中国主权豁免的可能性。如此一来，美国政府和众多原告将可以起诉中国，要求赔偿损失。

布尔拉巴律师提到另一条可挖掘的途径：“在中国的行政，政治或卫生机构中识别可能的责任者，包括武汉病毒实验室的人员。这些人有可能被国外法庭追究起诉。不过，案子可能很快会陷入僵局。因为假定中国同意引渡他们，也只是下层小人物受审。最大的问题仍然是施加强制手段。”

增加关税 单边制裁

接下来还有一个手段就是针对一个国家或一组国家采取单方面制裁。比如 2014年在克里米亚危机之后，奥巴马政府和欧盟都曾针对俄罗斯的重要名人和公司采取了制裁措施。

格拉夫表示，如果Covid危机中的错误被坐实，“那将是悬在中国头顶的威胁。特朗普可能不会放过下手的机会。” 特别是，如果事实证明是中国领导人Covid-19是“蓄意而为的错误”，如同美国总统在四月中旬所想的那样，那么特朗普可能会决定通过对中国商品提高关税，来让中国付出代价。已公开的美中贸易摊牌中，将有新的战争宣言。