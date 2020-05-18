或因澳查病毒 中课麦税 坎培拉指深感失望

中国商务部今晚宣布，自19日起对澳大利亚进口大麦征收期限5年、税率达73.6%的反倾销税及6.9%的反补贴税，二者合计税率高达80.5%。澳大利亚贸易、旅游暨投资部部长伯明罕今天表示，中国决定对由澳大利亚进口的大麦课征关税，令人深感失望。据伯明罕表示，澳洲并未补贴大麦生产商，也没有向中国倾销大麦。

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据中央社今天报道称，中国出手，课征澳洲大麦80.5%反倾销补贴税。该报道指新冠肺炎疫情跨国究责风波延烧。

中国商务部晚间透过官网，分别针对反倾销税和反补贴税发布公告，提到上述“最终裁定”。

据该报道，这2项公告声称，中国2018年起针对澳大利亚进口大麦的反倾销调查和反补贴调查结果显示，澳洲进口大麦“存在倾销和补贴状况”，使中国国内产业“受到实质损害”，且倾销、补贴与实质损害之间“存在因果关系”，因此作出上述裁定。

报道引述路透社日前消息，澳洲目前是中国最大的大麦供应国，每年向中国出口的大麦价值约达15亿至20亿澳元。而澳洲大麦的总出口量中，超过半数输往中国市场。

武汉新冠肺炎疫情爆发后，澳洲是主张向中国究责最积极的国家之一，引起北京强烈不满，日前澳洲商界即已得中国方面将课征高额反倾销及反补贴税的风声。不久后，中国更片面暂停进口4家澳洲肉商的牛肉。

该报道称，这些举动，被视为中国惩罚澳大利亚强力主张对疫情究责的报复性手段，且有杀鸡儆猴之意。

据中央社说，澳洲贸易、旅游暨投资部部长伯明罕（Simon Birmingham）今天表示，中国决定对由澳洲进口的大麦课征80.5%关税，令人深感失望。

据伯明罕表示，澳洲并未补贴大麦生产商，也没有向中国倾销大麦。

伯明罕以电邮发表声明说：“中国决定对澳洲大麦课征进口关税，澳洲对此深感失望。”