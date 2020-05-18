疫后催经济 房地产续先行?

中国国家统计局周一公布数据测算，4月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升5.1%，涨势延续55个月，涨幅续创2018年6月以来最低；环比涨幅则扩大至0.5%，为半年新高。中国股市周一收高，4月房价上涨令投资者看到希望，不过中美重新出现的贸易紧张局势以及冠状病毒卷土重来的威胁限制了大盘涨幅。

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据路透社今天报道说，中国4月70城房价指数同比涨幅续收窄，环比涨幅创半年新高。经官方测算，4月70个大中城市中，新建住宅价格指数环比上涨的有50个（上月为38个），持平的有九个（上月为10个），下跌为11个（上月22个）。

据官方说，“随着我国新冠肺炎疫情防控向好态势进一步巩固，经济社会秩序进一步恢复，因疫情积压的住房需求进一步得到释放。”统计局城市司首席统计师孔鹏解读称，各地继续坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，70个大中城市房地产市场价格延续微涨态势，但总体仍较为稳定。

统计局数据显示，一线城市北京、上海、深圳新房价格指数环比分别为下跌0.3%，上涨0.6%和持平。

路透社说，中国股市周一收高，4月房价上涨令投资者看到希望。

沪综指.SSEC收升0.24%报2,875.42点。

沪深300指数.CSI300收升0.26%，沪深300金融地产指数收升0.06%，沪深300主要消费指数收升2.62%，沪深300地产指数收升1.39%，沪深300医药卫生指数收升1.81%。

该报道称，房地产板块获得新数据提振。