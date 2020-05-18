疫情环时含美量高 头版7成评论轰美国

2019冠状病毒疾病疫情激化中美两大国的争端，中国官媒火力全开抨击美国，有微信公众号统计，中国立场激进的外围官媒环球时报近来头版“含美量”超过7成，批美不遗余力。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，眼中只有你，统计称中媒环时头版标题7成都在批美。

报道引述香港01消息，中国大陆微信公众号“与归随笔”17日撰文统计了环球时报最近40期的头版评论文章，发现提到美国相关议题的“含美量”高达72.5%。该文章说，若扣除美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）出现1次、美国总统特朗普（Donald Trump）出现1次、白宫出现2次，含有“美国”或“美”的“净含美量”有25个，占总数比率62.5%，与上年同期相比增加了38.9%。

其他标题中，“全球”出现3次，“世界”出现4次（其中1次是武汉“重启”带给世界希望），“G20”出现2次。另外，“英国”因首相约翰逊（Boris Johnson）感染出现1次，“中国两会受瞩目”1次。

文章说，2019年同期的头版标题，40个版面中含“美国”、“美”标题共有18个，占45%。此外，台湾出现3次，法国出现3次，希腊、伊朗、苏丹、中东和欧洲也都因具体重大新闻入围。相较之下，最近环时标题则显得较不多元。