百堵仍一漏? 世界国际外科学会候任理事长台湾人堂皇出席世卫会

世卫大会今天登场，受新冠肺炎疫情影响，改采视讯会议。高雄医学大学外科教授关皑丽以非政府组织国际外科学会候任理事长身分获邀参与，她争取视讯高雄医场，中央社说促成台湾医界突围参与。高医场参加人员以高医院内主管为主，没有官员与会。

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据中央社今天报道称，世卫组织视讯大会，高医外科教授以NGO身分参加。

一年一度世界卫生大会（WHA）今、明两天在瑞士日内瓦举行。台湾未收到正式邀请被拒门外，但由于世界国际外科学会候任理事长、高雄医学大学外科教授关皑丽获邀参与视讯会议，她特别将视讯地点设在高医大附设医院，让高医有机会全程参与这项会议。

据关皑丽表示，台湾因非WHO会员国无法取得WHA入门票，世界国际外科学会为WHO登录在案的非政府组织，每年受到邀请，这次她获得世界国际外科学会的授权，让高医参与视讯会议，意义深远。

关皑丽加入国际外科学会20多年，2018年当选候任理事长，原定明年元旦就任，但受武汉肺炎疫情影响将延后上任。

中央社说，她是继已故台大教授李俊仁之后，10多年来第2位当选该会理事长的台湾外科医师。

WHA视讯会议高医场傍晚在高医第一会议室登场，除关皑丽外，台湾国际外科学会理事长郭功楷、常务理事余广亮、高医大附院长候明锋、副院长杨瑞成、王照元、吴登强、外科部主任郭耀仁、开刀房主任李书欣、医务秘书黄书鸿、感染内科主任卢柏梁及感染管制中心主任林俊祐及高雄市医师公会理事长赖聪宏等人出席。

高医表示，这项WHA远距会议透过关皑丽密码进入视讯，让高雄场与会得以同步观看会议，傍晚开幕式当与会见到中国大陆领导人习近平致词时，都有点尴尬。

高医场参加人员以高医院内主管为主，没有官员与会。