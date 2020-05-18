美专家警告 10年后台湾问题或引爆中美核战争 美国惨败?

据英国《泰晤士报》报道称，美国国防部近期展开一系列军事沙盘推演，结果显示美国会在海战中被中国击败，而且若要阻止中国入侵台湾需要耗费一番功夫。据美国华盛顿智库战略与国际研究中心中国军力计划主任葛来仪葛来仪指出，无论在美国白宫、国务院或是国防部，中国都被视为最大的威胁，“我们过去已经太消极了……关岛现在都在弹道飞弹的射程范围，如果发生战争，美国将会惨败。”

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据台湾上报今天报道称，美国华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）“中国军力计划（China Power Project）”主任葛来仪葛来仪指台湾问题恐引爆美中核战，2030爆发海战美将不敌中国。

据英国《泰晤士报》（The Times）16日报道，美国国防部近期展开一系列军事沙盘推演，结果显示美国会在海战中被中国击败，而且若要阻止中国入侵台湾需要耗费一番功夫。根据此报，其中一次模拟推演是中美2030年发生冲突，届时现代化的中国海军会运用大量新型的攻击潜艇、航空母舰和驱逐舰。

分析也发现，中国累积的中程弹道飞弹实力已可以让美国印太司令部地区内任一美军基地和美国航空母舰战斗群在压倒性的攻击蒙受攻击。拥有多架B-2和B-52战略轰炸机的美军关岛（Guam）基地现在被认为完全处于危险之中。

据一名国防部消息人士指，中国拥有长程反舰弹道飞弹及高超音速（超过音速的5倍）飞弹，代表美国航空母舰群无法在“不承受资金损失”的情况下于战争中对抗中国的军力。该报道指出，其中一名消息人士形容沙盘推演的结论令人“大开眼界”，而美国华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）“中国军力计划（China Power Project）”主任葛来仪（Bonnie Glaser）也对这项最新分析的表示认同。

《泰晤士报》指葛来仪认为：“所有从中国2030年带来的威胁所看待的模拟，而且已进行过许多推演，例如假设中国入侵台湾，全都是以美国输给中国告终。台湾是最不稳定的议题，因为可能会升级成为中国与美国开战，甚至是一场核战”。葛来仪指出，无论在美国白宫、国务院或是国防部，中国都被视为最大的威胁，“我们过去已经太消极了……关岛现在都在弹道飞弹的射程范围，如果发生战争，美国将会惨败。”