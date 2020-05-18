美国务卿警告中国 勿干预美驻港记者工作

美国国务卿蓬佩奥对中国提出警告，要求别干预美国驻香港记者的工作。 美国 国务卿在一份声明中说：“我最近得知中国政府威胁要干涉在香港的美国记者的工作。这些新闻记者是新闻自由的一部分，不是用于宣传。稍早蓬佩奥曾于本月6日宣布，国务院推迟向国会提交一份报告。这份报告评估香港是否从中国获得充分自治，能否继续享受美国给予的特殊待遇。

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据法新社消息，美国国务卿警告中国，勿干预美驻香港记者工作。

美国总统特朗普与蓬佩奥对中国在疫情爆发初期处理不当而迭有抱怨，加上新闻自由议题，华府与北京近几周来关系紧张。据蓬佩奥并说，任何侵犯香港自治权的决定，都可能影响美国对香港地位的评估。

蓬佩奥在声明中说，这些记者是自由新闻媒体的成员，而非宣传干部，他们具有价值的报道，能为中国人民与全世界传达讯息。

据该报道，英国1997年将香港归还中国，允许香港在回归50年内实行「高度自治」，这是美国法律授予香港特殊地位的基础，有助于香港繁荣发展成为世界金融中心。

蓬佩奥曾于本月6日宣布，国务院推迟向国会提交一份报告。这份报告评估香港是否从中国获得充分自治，能否继续享受美国给予的特殊待遇。

据法新社，彭佩奥并未明确批评中国，也未举任何例子。但这份声明代表了自今年年初以来美国对北京驱逐美国记者的最新反应。这些驱逐事件加剧了世界上两个主要强国之间已经紧张的关系。

稍早，《纽约时报》，《华盛顿邮报》和《华尔街日报》的十几名记者被驱逐出中国。北京同时警告说，被驱逐的记者无权在香港定居。