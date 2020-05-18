藏人促中国公布达赖喇嘛认定的班禅喇嘛转世灵童下落

在5月17日被认定为班禅喇嘛转世灵童根敦确尼玛被指遭中国当局“销声匿迹”25周年之际，设在印度的西藏流亡政府及世界各地流亡藏人要求中国当局公布其下落。

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据美国之音今天报道说，达赖喇嘛认定的班禅喇嘛转世灵童失踪25周年，藏人要求中国公布其下落。据西藏流亡政府议会表示，西藏流亡精神领袖达赖喇嘛1995年5月14日认定的班禅喇嘛转世灵童，继续是唯一合法持有这一称号的宗教领袖。

据该报道，班禅喇嘛是藏传佛教中仅次于达赖喇嘛的第二号精神领袖。但这位达赖喇嘛认定的叫根敦确吉尼玛的6岁小男孩，3天后就被中国当局带走，从此消失。人权组织称他是世界上年纪最小的政治犯。

在根敦确吉尼玛被中国带走25周年前夕，西藏之声5月16日发布新闻说，流放藏人要求中共释放根敦确吉尼玛和他的家人。

国际社会也高度关注根敦确吉尼玛的现况，澳洲西藏委员会也发表声明表示，将与藏人行政中央以及世界各地的西藏团体一起展开为期一年的行动，让外界重新认识班禅喇嘛的故事，并确保他的自由。

据西藏之声说，根据藏人行政中央英文官网报道，最近欧洲各国国会议员纷纷联合发布声明，“对十一世班禅喇嘛遭中国劫持事件表示关注。”

据该报道，美国星期四（5月14日）再次呼吁中国释放25年前被认定为班禅喇嘛的藏人，并警告北京不要也以这种方式来处理达赖喇嘛继承人的问题。美国国务院宗教自由无任所大使布朗贝克(Sam Brownback)说：“我们继续要求中国当局释放班禅喇嘛，恢复他的自由，还要让全世界知道他的下落。”

该报道称，中国当局自己任命了一位班禅喇嘛。他在严密的控制下公开露过几次面。但是许多藏人并不接受他。西藏一位亲北京的官员在2015年罕见地就达赖喇嘛任命的班禅喇嘛发表一份声明，说这个年轻人身体健康，在读书，“不希望受到干扰。”