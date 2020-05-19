中国同性婚姻呼声被疑炒作 人大重申一夫一妻制

今年的中国全国两会将修订民法典，去年起便有许多支持同婚者向官方提出修法意见。但中国全国人大常委会法工委官员近日受访时称，这些意见都是“复制贴上”，并重申将维持一夫一妻制。

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据中央社今天报道称，中国同婚呼声起，全国人大法工委重申一夫一妻制。

该报道引述澎湃新闻18日刊登中国全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会民法室主任黄薇等人关于修订民法典的访问，其中提及这次有关同性婚姻合法化的意见较多。但黄薇称，分析发现，“这方面意见很多都是有组织的”，“包括寄来的信封都一样，内容也一样，网上意见语言也一样，就是复印黏贴（贴上）”。黄薇并表示，关于同性婚姻合法化问题，全国人大常委会法工委在首次发言人记者会上已作出回应“将维持一夫一妻（一男一女）婚姻制度”。

据该报道，这番表态引起不少中国网友不满，有人在微博留言质疑“有那么多反应那就是有更多人在提出诉求，结果因为内容格式化就不同意”；有人则反讽“说得好像大规模举报不是复制黏贴一样”；也有人失望地表示“今年又没希望了”。

中国全国人大常委会法工委去年8月举行该机关史上首场记者会，有外媒提问，中国同性恋结婚合法化是否乐观。发言人臧铁伟回应，现行婚姻法规定的一夫一妻制是建立在一男一女的基础上的婚姻制度，符合中国国情和历史文化传统。

据臧铁伟说，世界上绝大多数国家都不承认同性婚姻，民法典婚姻家庭编草案维持了现行婚姻法的相关规定，草案也已经在中国人大网上公布并征求意见。随后，中国人大网去年10月31日公布“民法典婚姻家庭编”（草案）三审稿，征求公众意见。多个中国同志团体发起以实体与线上等形式，提交同性婚姻提案、拼件数，使官方回应诉求。

据该报道说，时至去年12月，中国人大常委会法工委举办第3次记者会时主动宣布，有意见认为，“同性婚姻合法化”应该写入民法典婚姻家庭编，当时被解读为中国同婚议题获得官方重视。