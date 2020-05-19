中美关系紧张 中国股票基金资本外流规模见4年最高

新冠肺炎疫情令中美紧张关系再升温。港媒引述《彭博》消息，局势升温后，中国的股票基金遭遇4年来最大规模的资金外流。彭博数据显示，贝莱德的iShares中国大型股基金被投资者赎回3.3亿美元，为2016年以来最大规模。另外，根据高盛数据，在截至5月13日的5天里，基金经理合计从中国股票撤回27亿美元投资，为至少2016年以来最大规模。4周合计撤出62亿美元，超过其他新兴市场。

广告 继续浏览后续

据香港经济日报今天报道称，忧中美紧张关系升温，中国股票基金资本外流规模见4年最高。消息说，据高盛数据，在截至5月13日的5天里，基金经理合计从中国股票撤回27亿美元投资，为至少2016年以来最大规模。

白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）此前发表“飞机播毒论”，声称中国禁止国内航班从武汉出发，却继续允许武汉出发的国际航班，导致新冠肺炎全球大流行。 另外，美国加大围堵中国电讯设备巨头华为，此前宣布禁止任何一间使用美国设备的芯片制造商，在没有特别许可的情况下向华为提供芯片。

据该报道称，投资者忧中美紧张关系再升温。

高盛外汇策略师Zach Pandl发表报告指出， 中美紧张关系导致股票资金外流，并称目前该行的基本情景预测还没有考虑加征关税或其他激进行动（例如中国公司从美国交易所退市）。摩根大通策略师朱海斌认为，中美关系是今年最大的不确定因素之一，主要的不确定性是两国交锋会停留在口头上还是演变为具体行动，但很明显，双边对抗将扩大到贸易之外的其他领域，包括科技、金融和地缘政治领域。道明证券策略师Mark McCormick则认为，考虑当前经济形势的脆弱，即使没有具体行动，单纯“言辞升温”也可能足以“惊吓到市场”。

该报说，环球央行轮流放水，加上疫情纾缓，环球股市从3月低位反弹了逾25%。然而，中美关系转趋紧张令投资者的信心再被削弱。