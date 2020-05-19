中美台三角关系大事件? 美国务卿首贺台湾总统就职

台湾总统蔡英文将于明天就职，美国在台协会（AIT）今日（19日）发布美国国务卿蓬佩奥的祝贺声明。蓬佩奥在声明中表示，放眼未来，他有信心在蔡英文的领导下，美台的伙伴关系将持续欣欣向荣，并祝福蔡英文第二任期圆满成功。台湾总统府发言人黄重谚表达诚挚感谢，并说，声明具体展现美国对台湾民主的坚定支持，充分彰显台美双方的互信与友好。评论指美台此举将遭致北京怒批。

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据苹果日报今天报道说，520就职，史上首次！美国国务卿发声明，祝贺台总统蔡英文就职。路透社消息说，美国国务卿蓬佩奥发声明祝贺蔡英文明天就职。

据台湾外交部表示，外交部对蓬佩奥发表祝贺声明表达诚挚感谢，认为是美国国务卿首次发表声明祝贺台湾总统就职，具有重大意义，充份彰显美国对台美关系的重视、对台湾民主的鼎力支持，也反映台美关系的高度互信友好；未来台政府将在既有良好基础上，与美国持续携手合作，共同推动深化台美全球合作伙伴关系。

AIT引述蓬佩奥的声明显示，蓬佩奥首先祝贺蔡英文展开第二任期，并说蔡英文高票当选连任，显示她已赢得台湾人民的尊重、钦佩，以及信任，蔡英文带领活力民主台湾的勇气和愿景，堪称印太地区及全世界的模范。

据声明表示，美国一直以来都视台湾为世界上一股良善的力量，以及可靠的伙伴，台湾也获得美国两党一致的支持，日前正式生效的《台北法案》就是一个例证，《台北法案》不仅强化美台整体关系，也促进了更紧密的美台经济合作，美台双方对印太地区有着共同的愿景，一个遵循法治、力行透明、追求繁荣，以及人人享有安全的愿景，这次的新冠肺炎疫情是一个契机，让国际社会了解为什么台湾的防疫模式值得仿效。

据中央社今天说，美国国务卿蓬佩奥发表声明恭贺总统蔡英文连任就职。总统府发言人黄重谚表达诚挚感谢，并说，声明具体展现美国对台湾民主的坚定支持，充分彰显台美双方的互信与友好。

据黄重谚晚间表示，蓬佩奥的声明具体展现美国对台湾民主的坚定支持，更充分彰显台美双方的互信与友好，总统府表达诚挚感谢。

黄重谚说，诚如蓬佩奥指出，台美双方对于印太地区具有共同的愿景，美国持续视台湾为世界上一股良善力量及可靠的伙伴，作为国际社会的一员，台湾也将在既有良好基础上，与美国持续携手合作，深化台美全球合作伙伴关系，并为印太区域的和平稳定与福祉贡献力量。