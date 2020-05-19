匈牙利已将中国资助铁路项目信息列为保密

匈塞铁路修复项目细节不得外泄，保密期为10年，这是匈牙利议会19日投票通过的一项法案。由中国进出口银行贷款的匈塞铁路是中国与中东欧国家合作的旗舰项目，投资近20亿欧元。欧洲分析家指出，这条布达佩斯-贝尔格莱德线是中国在欧盟内部资助的第一个大型铁路项目。

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匈塞铁路自匈牙利首都布达佩斯至塞尔维亚首都贝尔格莱德，全长350公里，其中匈牙利境内166公里，塞尔维亚境内184公里。该项目为电气化客货混线快速铁路，既有单线铁路的增建二线工程及部分区段新建双线，设计最高时速200公里，建设工期2年，建成通车后，两地之间的运行时间将从目前的8小时缩短至3小时以内。

中国国务院总理李克强2015年12月23日致信祝贺匈塞铁路项目塞尔维亚段正式启动。塞尔维亚总理武契奇出席启动仪式并致辞。

法新社发自布达佩斯消息，匈牙利议会表示，10年不得泄露与中国进出口银行签署了一项贷款协议细节，因披露细节会给匈牙利外交政策和商业利益带来风险。决议案还表示，此项铁路修复项目涉及到更高的国家利益，防止其受到来自外部违规的影响。

匈塞铁路项目是在原有铁路的基础上进行修复并增建二线，设计时速200公里/小时，形成双线电气化客货共线快速铁路。

法新社表示说，参与匈牙利修复高速铁路建设的公司都是些和匈牙利总理欧尔班(Viktor Orban) 有着千丝万缕联系的商业巨头。批评这个项目的人士一方面认为花巨资搞这个工程是否有真正的经济效益；一方面质疑现总理让“亲信”捞足了好处。

这项铁路修复项目是匈牙利历史上最昂贵的铁路建设项目。有的批评人士还称，此举表明匈牙利总理欧尔班(Viktor Orban)正在利用新型冠状病毒危机来推行自己的议程。

依据匈牙利议会19日投票通过的决议，这条由中国资助、全长350公里、连接布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德高铁的项目细节将被保密10年。