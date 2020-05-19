吉林确诊地方数比中国卫健委报数多

中国国家卫健委今天公布2019冠状病毒疾病18日新增本土确诊3例（吉林2例，湖北1例），却一度与吉林省公布的本土确诊5例不符，稍晚吉林省修正为本土确诊2例，称额外3例为今天凌晨验出。

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据中央社今天报道，疫情确诊通报与比中央多3例，吉林改口下修。中国国家卫健委18日新增吉林省本土武汉肺炎确诊2例，却一度与吉林省公布的本土确诊5例不符，稍晚吉林省修正为本土确诊2例。

中国国家卫生健康委员会上午公布，18日0至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例6例，其中境外移入病例3例（内蒙古3例），本土病例3例（吉林2例，湖北1例），无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外移入病例（上海1例）。

不过，国家卫健委数据却与吉林省卫健委公布的不符。吉林省卫健委在官网的通报表示，5月18日，全省新增本地确诊病例5例（吉林市），均是在控制范围内主动筛查检测阳性确诊的。吉林卫健委还列上这5名确诊病例的接触与诊断状况。

据中央社说，中央与地方数据不符，引起许多疑问。吉林卫健委两小时后修改官网通报为18日本土确诊2例，并加上“5月19日，全省新增本地确诊病例3例（吉林市）”。

截至5月18日，吉林省累计本地确诊病例132例，在院隔离治疗26例，皆在吉林市，已有2例病亡。现有重型病例3例（吉林市）。