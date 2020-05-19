德国意大利民调说对中国好感度远胜对美国

德国名为科尔伯基金会(Körber-Stiftung)公布了一份调查报告，指在新冠疫情的背景下，已有25%的受访者表示，他们对中国的观感颇为正面。不过，71%的受访者也认为，如果在疫情之初中国政府行事更加透明，那么本可以完全阻止疫情的大爆发或者至少可以让疫情的规模变小。另外，意大利SWG近期的民调也显示，有52％的意大利人将中国视为友好国家，排名第一。

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据联合新闻网今天报道称，中国大外宣胜出? 德意对中好感度上升，对美看法变差。新冠肺炎之后，各国受美中彼此“甩锅战”的影响，到底对美中两国各自的好感度与观感是否出现改变，这不但考验美中各国的战略应变，同时各国也在观望如何拿捏在外国的政令宣传。值得注意的是，从近期两份针对G7大国调查的民调显示，中国大外宣的效果可能更加显著，德意民众对中的好感度都逐渐上升。

该报道称，在德国科尔伯基金会公布了的调查报告显示，在新冠疫情的背景下，已有25%的受访者表示，他们对中国的观感颇为正面。不过，71%的受访者也认为，中国政府行事如更加透明，至少可以让疫情的规模变小。另外，虽然依旧有37%的受访者认为德国首先应该同美国保持紧密关系，但是已有36%的受访者认为，现在同中国建立紧密关系更为重要。而在武汉肺炎前的民意调查中，对同一问题作答的受访者比例还分别为50%和24%。科尔伯基金会所做调查中还包含欧盟在疫情中的作为、德国参与解决全球事务、气候变化等问题。这项调查在4月3日至9日间展开，受访参与者人数为1000人。

该报道说，大约同一时间，意大利SWG也作了民调，有52％的意大利人将中国视为友好国家，排名第一。与去年相比，该比率增加了42％；俄罗斯以32％的支持率在友好国家名单中排名第二。美国为17％，不但名列第三，还下降了12％。另外，当问到意大利将来应与哪个国家加强联系时，有36％的意大利人选择了中国，只有30％的人选择了美国，中国在意大利人心中的可信赖度，已超越美国。

据法新社引述科尔伯基金会国际政治研究部主任米勒(Nora Müller)透露，德国人对美国的疑虑不断增加，这是一个很令人忧心的发展趋势。大西洋两端的政治决策者们都应该好好思考。

据该报道称，不过美国皮尤民调机构所做的问卷调查却显示，43%的美国人认为美国应该同德国保持密切关系。这显示出，美国人仍很重视跨大西洋合作关系，但德意恐已民心思变转向拥抱中国。