无疫苗有望度过难关 中国抗体疗法可有效阻止病毒感染细胞

由北京大学领衔的科研团队17日在美国《细胞》(Cell)杂志在线发表论文介绍，他们利用高通量单细胞测序技术，从新冠肺炎康复期患者血浆中成功筛选出多个高活性中和抗体。动物实验证明，这些抗体有望用于新冠治疗药物研发和短期预防。

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这项研究由北京大学未来基因诊断高精尖创新中心主任谢晓亮领衔，北京佑安医院、中国医学科学院医学实验动物研究所、军事医学研究院微生物流行病研究所等机构共同参与。

论文介绍，针对新冠肺炎的血浆疗法，其有效成分是特异性强的中和抗体。中和抗体由人体免疫系统产生，可有效阻止病毒感染细胞。

研究团队从60名康复期患者身上筛选出8558种病毒蛋白结合抗体序列，成功找出14株高活性的中和抗体，其中编号为BD-368-2的抗体抑制病毒表现突出。

小鼠实验显示，感染新冠病毒的小鼠在接受BD-368-2抗体治疗后，其病毒载量大幅下降。注射BD-368-2抗体可完全抑制小鼠模型感染病毒，达到预防效果。

此外，研究团队还利用冷冻电镜得到新冠病毒三聚体刺突蛋白与中和抗体的三维结构密度图，从而揭示出中和作用的结构基础。

谢晓亮在接受新华社记者书面采访时表示，遴选出的中和抗体有望应用于新冠肺炎的治疗和短期预防。研究团队正积极推进临床试验，对成药充满信心。由于目前国内新冠患者数量很少，临床试验将在澳大利亚等国家进行。