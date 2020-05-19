朱克伯格担心其他国家效法“中国模式”

曾经将加州矽谷办公室放满习近平选集欢迎时任中国“网络沙皇”鲁炜到访的Facebook（面书）老板朱格伯格，根据美国CNBC财经新闻频道报道，对其他国家仿傚“中国模式”感到担忧，并且形容是“真的很危险”。鲁炜因触犯经济罪名而正在服刑，有Facebook教主之称的朱克伯格，其进军中国市场的黄金梦，似乎已经惊醒。

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CNBC的报道指出，这并非是朱克伯格第一次提出有关的警告。他之前对拥有中国背景的抖音（TikTok），亦提出了类似的担忧。

他说，西方国家最好的对抗办法就是提出一个“清晰的框架”，可为“全球”提供一个标准。

朱克伯格说：“我所担心的是，目前出现了两个非常不一样的框架，建立于非常不同的价值观念之上。”朱在星期一与欧盟官员Thierry Breton进行的互联网串流对话中，发表上述的评述。

曾经要求中国主席习近平为他当时未出生的女儿取名的朱克伯格说：“坦白一点说，我认为类此中国等国家所产生的模式，与比较上更民主的西方国家，有着非常不同的价值观念。”

他说，西方国家应该以民主模式来对付中国，他又赞扬2018年布鲁塞尔对私隐法的全盘修订，声称这次的修订促使Facebook更改了其对全球私隐的处理。

朱克伯格之前曾经对大陆的软件“抖音”的审查做法提出警告，声称抖音删除了不少香港去年爆发的社会运动的内容。

他说：“我非常担心类此的模式将扩散到其他国家，而我认为对付中国最好的方法，就是提出一个西方民主国家式的框架，足可成为全球的一个标准。”

朱克伯格和Breton两人在对话中，谈及社交网站如何应付假新闻网站等议题，朱认为互联网企业和政府互相合作是“势所难免”的。

他说：“如何平衡言论自由和安全，我认为是一个很大的问题。问题不在应不应该存在法规，问题是我们提出怎样的一个框架而足可赢得世界的支持？”