湖南假奶粉多案 2官员遭撤职

湖南一年内发生两起假奶粉事件，导致儿童饮用后营养不良。当地政府表示，贩售的商家涉及虚假宣传，将从严查处，同时两名负责市场监督业务的官员也遭免职。据中国经济观察网14日便发表评论，质问从2003年的安徽假奶粉事件，至今已17年，中国的经济发展已不可同日而语，“但是，我们在商业规则、商业文明和伦理上，有同样翻天覆地的进步吗？为什么这种践踏底线的行为仍时有发生？”

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据中央社今天报道称，湖南假奶粉事件频传，两官员遭免职。

湖南郴州市永兴县多名儿童引用一款名为“倍氨敏”的“特医奶粉”（特殊医学用途婴儿配方食品）后，全身长溼疹、体重下降，且头骨变大，成为“大头娃娃”。经医院诊断后，这些儿童都罹患佝偻病。

中央社说，这令人联想到2003年安徽阜阳农村的假奶粉事件，200多名婴儿食用劣质奶粉导致营养不良、头部肿大等现象。

媒体调查发现，“倍氨敏”实际上只是普通固体饮料（冲泡式饮品），并不具备特医奶粉的条件。

而中国官媒央视新闻18日报导，“倍氨敏”是湖南唯乐可健康产业有限公司，委托天津市德恒科技有限公司生产的蛋白固体饮料，产品有生产商提供的检验合格报告，并附有广东省质量监督食品检验站出具的监督抽查检验合格报告。

据央视报导指出，由廖姓夫妇经营的“永兴县爱婴坊”母婴店，宣称“倍氨敏”为特殊医学用途配方食品销售。报导引用中国的“反不正当竞争法”第8条，指商家涉嫌虚假宣传。目前商家已经停业，当地调查组将对当事人依法从严从重查处。

官方也对相关部门究责。报导指出，永兴县已依法依程序免除县市场监督管理局党组成员、副局长李建军职务，并免除市场秩序监督管理股长曹石顺职务。

央视报导也表示，当地政府安排5名食用“倍氨敏”后身体出现异常的儿童免费体检，发现他们都有不同程度的营养不良、体重偏轻、身高偏矮、维生素D3摄取不足等状况；但头围都在正常值范围，官方将持续关怀指导这些儿童及家长。

事实上，这并非湖南首次发生假奶粉事件。2019年7月郴州儿童医院的医师推销固体饮料“舒儿呔”，导致患儿营养不良，身高、智力、行动明显落后普通儿童，甚至伤及内脏。当地的市场监管局指出，“舒儿呔”并非专供婴幼儿食用的特殊食品婴幼儿配方乳粉，明显误导患儿家属。

据中央社说，中国最严重的奶粉事故要属2008年的“三聚氰胺”毒奶粉事件。当年，中国知名婴幼儿奶粉公司三鹿集团被查出奶粉原料中添加化学物质“三聚氰胺”，伤害幼童的泌尿系统，引发肾结石，受影响的幼童达30万人，也打击中国民众对国产奶粉的信心。