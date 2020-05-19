消毒太重要：无症状感染者病毒量高短时间也污染周围环境

一项研究指出：两个无症状感染的中国留学生确诊感染2019冠状病毒疾病，研究人员在他们隔离检疫期间下榻的旅馆房间内，发现了多个接触表面被他们所携带的病毒污染。

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据法新社报道，5月18日在美国疾病管制暨预防中心（CDC）「新兴传染病期刊」（Emerging Infectious Diseases）发表一项有关无症状感染者的研究指出：在海外留学的两人分别于3月19日与20日相继返回中国时没有任何发病症状，他们转往一处旅馆隔离检疫14天。第2天早晨两人仍无症状，但经检测呈现阳性反应后而送医治疗。

就在大约3小时后，中国研究人员在他们居住的两个房间内的多个不同接触表面搜集了22个采样，当中有8个检测发现COVID-19病毒阳性。6个病毒阳性采样来自患者A学生的房间，接触表面包括电灯开关、浴室门把、床单、羽绒被套，枕头套与毛巾。2个病毒阳性采样则来自患者B学生的房间，接触表面包括水龙头与枕头套。

这项研究证实：无症状感染者会具有高病毒释放量，即便是在相当短时间内，病毒也会广泛污染周遭的环境。在长时间与人体接触的床单与枕头套，发现更高含量的病毒。显示更换或清洗患者使用过的床单、被套和毛巾等时，正确处理程序的重要性。

这项研究由多个研究机构的科学家共同执行，参与单位包括青岛市疾病预防控制中心、山东省疾病预防控制中心、昆山杜克大学全球健康研究中心以及北京微生物流行病研究所。