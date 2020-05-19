纳斯达克收紧上市标准 或首指中国

纳斯达克将对公司在IPO中的筹资规模下限作出限制，此举将影响包括中国在内的一系列国家。据英国媒体报道说，这些变化是在瑞幸咖啡丑闻后发生的。

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据英国金融时报今天报道称，纳斯达克拟收紧上市规则。纳斯达克(Nasdaq)将收紧对寻求在其交易所上市的公司的要求，此举将影响包括中国在内的一系列国家。根据纳斯达克周一提交给美国证交会(SEC)的文件，这家总部位于纽约的证券交易所将要求公司在首次公开发行(IPO)中筹集至少2500万美元股本，或者相当于其上市后市值四分之一的金额。

据该报道，这些规定将适用于这样一些国家赴美上市的公司：这些国家的保密法律和法规禁止美国监管机构获取信息，比如中国。该交易所还规定，如果来自这些地区的公司没有曾在美国上市公司工作过的高管，它们就必须聘请一名特别顾问，该顾问应熟悉美国上市公司所要求的透明度和问责水平。

这些变化是在瑞幸咖啡(Luckin Coffee)会计丑闻之后发生的。瑞幸是近年来赴美上市的最大的中资公司之一。据会计调查公司GMT Research的分析师奈杰尔•史蒂文森(Nigel Stevenson)表示：“很明显，他们不想（在上市规则调整中）明确针对中国，但中国显然是他们打算涵盖进去的主要国家。”

在可能成为星巴克(Starbucks)中国本地竞争对手的瑞幸咖啡崩盘后，在美上市的中国公司受到的审视有所增加。这家初创公司在今年4月份承认在2019年伪造了3.1亿美元的销售额，并于上周解雇了首席执行官和首席运营官。该公司是去年最大的IPO公司之一，在丑闻被披露的当天，其股价下跌了近75%。这场灾难促使美国证交会和上市公司会计监管委员会(PCAOB)的官员就中国公司的簿记标准向投资者发出联合警告，纳斯达克在周一提交的报告中援引了该警告。

据史蒂文森补充称：“这将影响许多新上市的中国公司，尤其是那些没有太多记录、上市相对较快的公司。”Dealogic的数据显示，自2016年底以来在纳斯达克进行的59笔中国公司IPO，有近四分之一不到2500万美元，这些交易仅占同期中国公司在该交易所筹资额的2%。然而，这些公司上市后表现不佳，股价较IPO价格平均下跌67%。

据香港孖士打律师事务所(Mayer Brown)合伙人贾森•埃尔德(Jason Elder)表示，要求管理层具备在美国上市公司工作经验的规定，旨在加强对股东的问责。

该报道指出，瑞幸丑闻再次突显出在美国上市的中国企业的投资者面临的会计风险，这也正中华盛顿对华强硬人士下怀，后者已经因特朗普(Trump)政府与北京的贸易战而变得大胆起来。今年4月，美国证交会宣布将于今年夏天召开会议，讨论投资不同透明度公司的问题。美国证交会主席杰伊•克莱顿(Jay Clayton)表示：“对包括中国在内的新兴市场的投资，会给美国投资者带来信息披露、财务报告以及其他方面的重大风险。”