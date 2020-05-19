美国军事动作频频 警惕中国趁疫情扩大势力

美国特朗普政府对于围绕新型冠状病毒疫情与之激烈对立的中国，正在加强军事方面的施压。美方让军舰在南海及台湾周边航行，还公开了潜艇在印度太平洋地区的动向，展开罕见的宣传战。日本媒体分析认为，此举旨在遏制中国在各国忙于阻止疫情扩大的情况下扩大势力。

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据共同社今天报道称，美国警惕中国趁疫情扩大势力，加强军事施压。

特朗普政府瞄准11月的美国总统选举，正在加强就新冠疫情相关损失扩大强调中国责任的姿态。中国军方正计划8月在南海举行大规模演习，美军正努力消除周边国家对其威慑力下降的担忧。

据美军8日宣布，太平洋舰队的所有潜艇向西太平洋出动，“正在执行守护自由开放的印度太平洋的任务”，彰显在美军内部疫情蔓延的情况下维持机动力。隐蔽性强的潜艇运用状况公布于众实属罕见，据分析这样做是为了牵制频繁活动的中国军队。美方13日宣布，部署于关岛的两架新型无人侦察机“Triton”将全面投入运用，高官强调“美军的监视和情报收集能力变得无以伦比”。

在马来西亚近海，美方让军舰在遭到中国舰船施压的马来西亚石油探测船附近航行两次，太平洋舰队司令阿奎利诺谴责中国“应停止欺负弱者”。

据该报道，美国国防部长埃斯珀表示“在印太地区展现战力和威慑力很重要”，打算让发生集体感染的核动力航母“西奥多･罗斯福”号最快本月内重返该地区执行任务。