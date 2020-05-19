香港疫情名延长限聚令 六四晚会30年或首遭禁 泛民拟遍地开花

香港政府今天宣布，为防控2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而实施的“限聚令”将延长至6月4日。这意味每年举行的“六四”天安门事件纪念晚会将是30年来首次停办。香港特首林郑月娥上午受访时也强调，禁令是否延长，不会有政治考虑。香港泛民派要角、支联会前主席李卓人今天表示，当晚仍将进入维园点燃烛光，或改采遍地开花形式纪念。

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据法新社消息，港府延长限聚令，六四纪念晚会恐30年来首度停办。法新社说，“六四”纪念晚会通常吸引大量群众参加，而香港是中国领土仅存还能公开悼念1989年“六四”天安门事件死难者的城市。

香港食物及卫生局长陈肇始说：“限聚令的延长一直都是以14天为单位，除了公共卫生，延长禁令没有其他的考量。”

香港市民支援爱国民主运动联合会指出，如今他们预期每年在维多利亚公园的足球场举办的“六四”纪念晚会将遭当局驳回。

香港支联会主席李卓人表示：“我们相信我们申请通过的机率非常小。”

据中央社今天报道，香港政府宣布，原定21日届满的“限聚令”将延长实施至6月4日。这意味着每年举行的维园“六四”纪念晚会将面临31年来首次停办。港府则强调，相关决定没有政治考量。

5月初，澳门官方也以疫情为由，取消一场“六四”图片展的场地申请。这将使香港和澳门这两个中国领土仅剩的、还能公开纪念“六四”的城市，今年都将缺席。

为防控2019冠状病毒疾病疫情，港府3月底实施“限聚令”，包括限制4人以上在公共场所聚集，并要求部份娱乐场所暂停营业。

随着疫情变化，人数限制放宽至8人，而外界也关注疫情趋缓下，港府是否会取消禁令。但港府今天宣布，原定21日届满的“限聚令”将再延长14日至6月4日止。而KTV、派对房间、夜总会等娱乐场所的停业则延长7天，至5月28日止。

另外，宗教场所可豁免于“限聚令”，但不准饮食，人数不得超过可容纳数量的一半。

该报道综合香港电台和香港01消息，香港食物及卫生局长陈肇始下午会见记者时被问到，“限聚令”延长至6月4日，是否为打压“六四”周年集会？而“限聚令”和停业规定延长的时间不同，是否反映了政治考虑？陈肇始对此表示，“限聚令”的延长一直都是以14天为单位，除了公共卫生，延长禁令没有其他的考量。至于停业规定涉及从业员的生计，因此港府缩短关闭时间。

香港特首林郑月娥上午受访时也强调，禁令是否延长，不会有政治考虑。

中央社说，自1990年起，香港民间团体每年都会在维多利亚公园的足球场举办“六四”纪念晚会，悼念1989年天安门事件死难者。历年的参加人数都超过万人，是目前全球规模最大的“六四”纪念活动。

香港民政事务局长徐英伟今天表示，目前仍不适合放宽有肢体碰触的活动，而政府也尚未恢复足球场、篮球场的申请，并指相关场地申请须耗时20天左右。这意味着，“六四”晚会将无法在维园举办。

据主办晚会的香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）秘书蔡耀昌则表示，日前已向警方提出集会申请，但至今未获回复，港府似乎出于政治考量延长禁令。他并指出，支联会在六四当天仍会有行动。蔡耀昌说，公务员已复工、学生月底开学，港府也已放宽部份社交距离措施。若仍进一步限制游行集会，可能超越公共卫生考虑，甚至违反人权法。

5月初，澳门民主发展联委会（民联会）主办的“六四”图片展，也被当地政府以疫情为由取消场地借用申请。

据中央社，因港府今天宣布，疫情“限聚令”效期将延至6月4日，使今年“六四”纪念晚会无法举行。香港泛民派要角、支联会前主席李卓人今天表示，当晚仍将进入维园点燃烛光，或改采遍地开花形式纪念。

李卓人表示，无论港警及康文署作出任何决定，支联会都将会在6月4日当晚进入维多利亚公园点燃烛光，或考虑将纪念仪式分散在多个地点，以“遍地开花”形式进行。

支联会秘书蔡耀昌也表示，支联会日前即已向警方提出集会申请，但至今未获回复。港府似乎出于政治考量延长“限聚令”，但支联会在6月4日当天仍会有所行动。

蔡耀昌说，公务员如今已恢复上班、学生也将在5月底开学，且港府也已放宽部份场合的社交距离措施。但若仍进一步限制游行集会，可能超越公共卫生考虑，甚至违反人权法。

据中央社说，香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）一直是香港“六四”纪念晚会的主办单位，每年6月4日晚间在维园举办纪念晚会，都吸引许多理念相近的香港民众参加，已成为香港政治文化的一环。