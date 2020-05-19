2岁时被拐 32年后和父母团圆

这是一场期盼了32年的认亲。年仅2岁的儿子毛寅（小名嘉嘉）被人拐走整整32年。李静芝夫妇从未放弃过寻找孩子，经过警方的不懈努力，终于在2020年5月18日和与被拐32年的儿子团聚。

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1988年10月17日，在西安西大街的金陵酒店（现陕西省地方志馆附近），李静芝的丈夫老毛带着儿子在附近玩耍。时年两岁半的儿子嘉嘉口渴想要喝水，老毛便带着孩子走进酒店，向服务员要了一杯水。

前后只有一分多钟的时间，嘉嘉便不见了。老毛把以酒店为中心的几条街道都踏遍了，始终找不到嘉嘉。

正在外地出差的李静芝突然接到单位发出的“急事速归”加急电报，要求她立刻返回西安。一路上，心急如焚的她脑海中浮现出千万种“急事”，唯独没想到嘉嘉会丢。

回到西安后，得知儿子丢失的那一刻，李静芝晕倒在地。

32年来母亲走遍大半个中国

这些年来，李静芝的足迹遍及陕西、山东、河北、河南、安徽、浙江等20个省份的数百个城市乡镇。哪怕再偏僻的村落，只要有嘉嘉的线索，她都会义无反顾地前去寻找。

1999年，黯然的李静芝带着年迈的母亲定居天津。她开始积极争取各种电视节目，学会网络发声，试图通过更广阔、更现代的办法寻找嘉嘉。

1988年10月17日，李静芝的儿子被拐走，案发后，公安机关立即开展侦查，大范围走访调查目击者和周边群众，并专门赴安徽、山东、山西等地对有关线索进行核查，但相关工作均未取得有效进展。

今年4月底，陕西西安警方获取一名四川人多年前曾花6000元收养一个西安儿童的线索后，立即对疑似对象进行筛选摸排，发现四川一男子与李静芝的儿子高度相似。随即，专案组民警前往四川进行核查，在当地公安机关配合下，经DNA对比确认，该男子就是32年前李静芝被拐的儿子。

5月10日，是今年的母亲节。这一天，陕西省公安厅连线李静芝，送给她一份特殊的母亲节礼物。这一天，她得知了寻找32年的儿子嘉嘉已经找到的消息，屏幕前的李静芝喜极而泣。

养父送他来西安认亲

嘉嘉抱着李静芝和父亲，泪流满面。李静芝拿出了一本相册，向儿子讲述他的幼年，似乎想把这32年的所有过往一次性告诉给儿子。

儿子还给给李静芝夫妇俩准备了礼物。他给李静芝送了一个手镯，送给父亲一个戒指。

在认亲现场，嘉嘉的姑姑还拿来了一辆三轮童车，“这是他小时候最爱玩的，我们一直保存着。”

目前，专案组正进一步深挖相关线索，全力侦办案件，一查到底，依法严惩涉案人员。