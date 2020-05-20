两会前夕 数位央行官员建议修订商业银行法

两会召开在即，数位央行官员20日建议修订商业银行法，并纳入2020年度立法计划和重点项目，完善立法调整范围及业务规则等。

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大数据、云计算、人工智能等技术当今广泛被应用于金融领域，改变金融产业，而金融法规也应随之变化。大陆央行旗下《金融时报》20日引述全国人大代表、中国人民银行昆明中心支行原行长杨小平表示，应修改“商业银行法”，加强立法顶层设计。

杨小平建议，将非银行机构从事银行业务、民间金融机构等主营业务涉足存贷款业务的金融组织均纳入“商业银行法”监管范围，并根据商业银行的经营范围、体量等明确差异化的监管要求。

上海证券报报导，央行南京分行行长、全国人大代表郭新明则指出，商业银行法已经成为金融立法明显弱项；从法治实践看，近期发生的一些银行重大违法经营活动、个别中小银行风险事件、少数银行高层腐化堕落行为等，是银行法立滞后的结果。现行的商业银行法颁布于1995年，历史局限性显而易见。

他建议，全国人大常委会、国务院应将商业银行法修改纳入2020年度立法计划和重点项目，予以足够重视；在立法中明确推行科学动态的市场化分类监管制度，促进银行业差异化、特色化发展。

郭新明建议，以银行资产规模为主要分级标准，同时结合银行当前市场地位、风险承受能力、业务经营特色、主要立足区域等多方面指标作为参考因素，将大陆银行持牌等级大体分为A级（全功能型银行）、B级（专业型银行）、C级（区域型银行）三级牌照。

在防范化解金融风险方面，杨小平建议，建立专章，对银行业市场退出的核心规则进行系统规定。完善危机处置法律规范，统筹建立银行业非破产清算制度，明确破产特殊规则。