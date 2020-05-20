中国对德投资继续下降

据德国N-TV电视台报道，2019年，共有1851家外国企业来到德国投资落户。但来到德国投资项目的中国企业越来越少。

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根据德国联邦外贸与投资署公布的信息，自十年以来，中国现在首次不再属于对德最大投资国前三名。2019年只有154家中国企业来到德国落户。这是中国企业在德国的项目数量连续第四年下降。2016年的项目数量还几乎是现在的两倍。这是自2009年收集数据以来，中国首次不再属于对德最大投资国前三名，而是落到了第四名。

位居榜首的依然是美国，在德国投资了302个项目，随后是英国和瑞士，各投资185和184个项目。德国联邦外贸和投资署总经理路透斯解释说：“中国政府调控资本出口，加强了对本国的投资。2019年，因美中贸易争端，中国经济陷入三十年来没有过的发展迟缓。所以，中国聚焦于本国，促进本国的创新和基础设施。这是中国投资持续下降的原因。”但中国在德国就研究和发展以及生产投入了很多资金。对这一领域的投资将近占中国投资的1/4，超过了平均水平。

虽然去年只有1851家外国企业对德投资，比2018年下降了10%。但比2018年带来了更多工作岗位和更多资金。这与特斯拉在勃兰登堡开厂，中国吉利在黑森以及中国电池生产商宁德时代在图林根开厂的大型项目有关。外国投资由2018年的48亿欧元增长到2019年的51亿欧元，带来的工作岗位由2018年的24000个增长到2019年的42000个。大部分投资商来自信息和交流技术领域，其次是企业和金融服务以及消费品行业。