中国报告昨天疫情 新增确诊5例 上海本地疑似一例或说法不一

中国国家卫生健康委员会周三公告，5月19日全国报告新增确诊病例5例，其中境外输入病例1例，本土病例4例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中境外输入病例2例（均在上海），本土病例1例（在上海）。不过，有报道说，上海本地报告与国家卫健委说法有异，上海报告无本土疑似病例。

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据路透社消息，5月19日中国大陆新增新冠肺炎确诊5例其中吉林4例，新增无症状感染16例。

据中国国家卫生健康委员会周三公告，5月19日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例，其中境外输入病例1例（在内蒙古），本土病例4例（均在吉林）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中境外输入病例2例（均在上海），本土病例1例（在上海）。

吉林省卫健委稍早通报，5月19日1-24时，全省新增本地确诊病例1例（吉林市），是在控制范围内主动筛查检测阳性确诊的。5月19日0-1时新增3例本地确诊病例已于5月19日进行通报。截至5月19日24时，吉林全省现有本地确诊病例的密切接触者1,181人，均在指定地点进行隔离医学观察。

国家卫健委数据并显示，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（境外输入1例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察37例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者368例（境外输入26例）。

据路透社，累计收到香港特别行政区1,055例（出院1,025例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例）。

据自由时报消息，中国国家卫健委20日发表的疫情通报漏洞百出，除先说过去24小时内，中国境内共新增“5例”确诊，分别为内蒙古境外输入1例、吉林省有4例本土病例，大玩文字游戏说上海“新增疑似病例3例”，但其中又包含“1例本土病例”，因此中国19日的确诊人数实际上应是“6例”。但吊诡的是，上海市卫健委今日发布的疫情通报却说19日“本地无新增确诊病例”，部分中国网友也发现中央和地方政府的说词不统一，纷纷表示“上海发布说本地没有疑似呀”、“怎么和上海发布不一致”、“上海发布19日没有本土”。