中国3炮齐轰彭佩奥贺蔡英文连任就职

台湾总统蔡英文今天举行连任就职典礼。美国国务卿蓬佩奥昨天就祝贺蔡英文总统就职，并以“总统”相称，中国外交部、国防部与国台办今天同批此举严重违反“一中”原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，并表示强烈愤慨与谴责。

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据中央社今天报道说，美国务卿祝贺蔡总统，中国3部门强烈愤慨谴责。美国国务卿蓬佩奥以“总统”称谓祝贺蔡英文总统就职，中国外交部、国防部与国台办对此同批此举严重违反“一中”原则和中美三个联合公报。

中国外交部官网20日发表声明作以上表示，并扬言将对美方上述错误行径采取“必要应对措施”，后果应由美方承担。据声明称，蓬佩奥（Mike Pompeo）发表声明祝贺蔡英文就职，将其称为所谓“总统”，并吹嘘美台“伙伴关系”。美国政府一些官员和美国一些政客向蔡英文发影片贺辞。美方上述举动严重违反“一个中国”原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政。中方对此表示强烈愤慨，并予以谴责。声明重申，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。“中美建交公报”明确规定：“美国承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，在此范围内，美国人民仅同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。”

声明批评美方上述言行严重违反“一个中国”原则和中美三个联合公报规定，公然违背美国政府自己作出的承诺，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害台海和平稳定和中美关系。声明称，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中国政府和人民反对“台独”分裂活动、捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉中国内政的决心坚定不移，实现两岸统一的决心坚定不移。

声明“正告”美方，“台独”是死路一条，纵容和支持“台独”注定要失败。任何损害中国核心利益、干涉中国内政的行径都会遭到中方有力回击，也阻挡不了中国统一的历史潮流。声明并要求美方立即纠正错误，恪守“一个中国”原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来和提升与台实质关系，停止干涉中国内政，停止任何损害台海和平稳定和中美关系的言行。

中国外交部最后在声明扬言，中方将对美方上述错误行径采取“必要应对措施”，由此产生的后果应由美方承担。

据该报道，至于中国国防部也在官网发布“声明”，除重申“一中”原则并强调，台湾问题是中国内政，事关中国核心利益和14亿中国人民民族感情，不容任何外来干涉。中方坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系。

国防部还指出，“我们绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去！”国防部称，挟洋自重没有出路，以台制华注定徒劳。“台独”分裂势力及其行径有悖民族大义，必将被钉在历史的耻辱柱上。

据中央社，中国国台办发言人马晓光则回应说，两岸同属“一个中国”，台湾是中国不可分割的一部分。中方有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂图谋，将采取一切必要措施坚决捍卫国家主权和领土完整，持续推进国家统一进程。