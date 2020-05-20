前香港中联办主任王志民露面 头发全白

前香港中联办主任王志民年初被免职并转任后，消声匿迹许久，最近露面时头发已全白。中央社说，先前众多中共高官退休或因故落马后，也往往给人头发一夕变白的印象，发色似在隐约间透露出权力消长。中国前国家主席胡锦涛去年10月1日现身中共建政70周年阅兵式时，一头灰白头发和憔悴面容引起不少网友议论。

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据中央社今天报道称，发色会说话，前中联办主任再露面头发已全白。消息说，前香港中联办主任王志民年初被免职并转任后，消声匿迹许久，最近露面时头发已全白。

王志民今年1月初被免去中联办主任一职后，转任被视为“闲职”的中共中央党史和文献研究院副院长。据香港明报近日披露，64岁的王志民5月11日在院内主持会议时外表有着显著变化，不到半年前仍乌黑的发色，已全部转白，“较喺（在）香港做中联办主任时苍老”。

香港去年爆发震动国际的“反送中”运动，王志民据报因未向北京反映香港真实舆情而去职，他也因此成为任期最短的中联办主任，仅在任2年3个月。外界因此认为，王志民可能压力太大，才导致头发快速变白。

不过，中共官场据指一向都有染发习惯，无论年龄高低，除非无发可染，领导人和官员常常都是一头油亮亮的黑发。也因为如此，有些领导人和高层官员离任或落马下台后再现身，往往给人头发一夕变白的印象，但推测只是停止或无法再染发所致。

例如中国前国家主席胡锦涛去年10月1日现身中共建政70周年阅兵式时，一头灰白头发和憔悴面容引起不少网友议论。

此外，近年多名落马高官受审时，也都是满头白发，包括前中共政法委书记周永康、前中共中央办公厅主任令计划、前中共军委副主席郭伯雄、前中共政协副主席苏荣等副国级官员，以及前云南省委书记白恩培、广东前政协主席朱明国等省部级官员。

据中央社，但是，据外电说，中共总书记习近平的做法，却让中共官场染发传统开始松动。习近平于2014年亚太经济合作会议（APEC）期间首次被媒体镜头捕捉到白发，官媒环球时报当时曾说“领导人累到没时间染发”。去年北京举行全国人大和政协“两会”会议时，习近平增添的白发再度成为话题。有分析说，习近平刻意露出白发是为展现亲民和节俭作风，也可能是当下的自信足以让他打破中共染发成规。

在上行下效风气下，已有部分官员开始不染发，尽管人数还不多，最为人知的就是中美贸易战中方主谈代表、国务院副总理刘鹤，外电形容“不管是谁肩负这项重任都应该会白发”。