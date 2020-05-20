新闻自由失守香港电台时事讽刺节目本季后停播

香港电台电视部所制作的时事讽刺节目《头条新闻》，在亲共人士和社团的连番攻击下宣告失守。该节目在2月14日播出的一集，其中“惊方讯息”（不是警方讯息）环节被通讯局裁定“失实”且“辱警”，通讯局的上司商务及经济发展局遂下令香港电台向公众致歉，并惩处制作人员。港台当局决定待本季结束后暂停制作《头条新闻》并进行检讨，涉事的集数节目亦将被下架。

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警方对有关决定表示欢迎，但香港记者协会对节目因受政治压力而停播，忧虑言论空间收窄，最终产生寒蝉效应。民间团体“撑公共广播运动”亦发表声明指，当局的《头条新闻》裁决“犹如谋杀讽刺性节目空间”，令人遗憾。

香港电台编制属于政府，经费亦由政府拨款，但其编采立场一向保持独立，而事实上，在香港目前的政治环境下，港台已经成为少数仍能坚持新闻独立的传媒，从而成为亲共人士和团体的眼中钉，尤其是以嬉笑怒骂方式讽刺时弊、挖苦对象甚至包括港府高层领导以及政府部门的《头条新闻》，更成为香港“五毛”主力攻击的箭靶。

《头条新闻》被批评已非首次，但其收视率反映颇受观众欢迎，尤其是讽刺警方的“惊方讯息”环节。这次出事的“惊方讯息”环节，在2月14日播出。艺人王喜扮演警察，躲在垃圾桶内，扮相滑稽可笑，对警方在反修例示威以及涉嫌假借抗疫之名却以打压民间活动的表现，极尽嬉笑怒骂之能事。

通讯局19日发出公布，在调查了超过3300名公众人士对有关节目的投诉，投诉包括污蔑及侮辱警方和政府的防疫工作、一面倒针对建制欠持平、无让警方回应，及毫无根据的提述及暗示等，局方审议后认为投诉成立，并决定向港台发出警告，要求严格遵守《电视节目守则》。

港台当局之后表示愿意接受裁决，并会严肃跟进，并向因连串事件引起对港台不满的人以及感到被冒犯的警察致歉，裁决涉及的集数会下架。起初港台指《头条新闻》本季暂停制作，后来更正今季节目播出后暂停。港台机构传讯组总监伍曼仪表示，该节目还有五集之后会暂停，之后会进行检讨、（检讨规模）大型一些，会问不同阶层人士对这类节目的看法，综合意见看看何去何从，以及如何发展。

港台节目制作人员工会主席赵善恩说：“（裁决）是用非常主观的方法，我们形容是‘超译’我们的内容，以及是用一种对号入座的方式，试图引导大家，说看了这个内容就必然引起某种情绪反应。”

工会又指与管方会面后，预计节目下季会继续制作。《头条新闻》主持人吴志森对节目是否能以原有方式回归感到极度悲观，他告诉有线电视：“原有形式的头条新闻，我相信暂停后是不会回来，因为这样讽刺，一些很有势力、权力的政府部门都会出现这个情况，那节目如何做下去？”

在美国，讽刺时事政治弊端的节目，一直大行其道而且受到广大的欢迎。例如NBC的长寿节目《周末现场》（Saturday Night Live），其中一个环节就有好莱坞明星鲍德温（Alec Baldwin）专门讽刺和挖苦总统特朗普，极尽插科打诨令观众捧腹大笑。

至于坊间及五毛一直认为，港台经费由政府拨款，就不应该批评政府。但其实政府本身的经费，根本就是广大纳税人的财产，港台服务的对象因此应该是社会大众，尤其是受到打压而未能发声的大众。