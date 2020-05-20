日本官房长官表示祝贺蔡英文连任就职总统

日本官房长官菅义伟在5月20日的记者会上，针对有关台湾总统蔡英文连任就职总统的提问时表示：对蔡英文连任就职总统表示祝贺。台湾对我国来说是共有基本的价值观，紧密的经济关系和人员往来的重要伙伴和值得珍重的友人，我们将进一步谋求日台间的合作与交流的深化。

广告 继续浏览后续

日本和台湾在这次新冠流行的过程中进行了积极的互动与相互支持。台湾政府向日本捐赠200万只口罩，菅义伟就此表示：“再次感谢台湾令人感到温暖的援助。愿继续加强合作”。

4月7日，日本一些城市宣布进入紧急状态，当天，蔡英文在推特上围绕新冠疫情向日本发出了声援的信息。

蔡英文用日文写道：日本各位：携起手来，打赢这场战斗吧。

无论是地震还是台风，都通过台日合作战胜了。正因为如此，我们还会在胜利后再见。

安倍为此在4月8日用中文繁体字回应道：各位台湾的朋友们：对这次台湾许多朋友们的友情洋溢的鼓励支持，我谨借此机会表达诚挚的谢意。

我们一定可以打赢病毒的挑战，共同度过这个难关！日本台湾一起加油！

对此，中方认为日方违背了“一个中国的原则”，向日方提出了抗议。

台湾的总统及立法委员选举1月11日举行投票与开票，民进党候选人蔡英文再次当选。日本外务大臣茂木敏充1月11日发表谈话，对蔡英文当选表示祝贺。

日本还积极支持台湾以观察员身份参加世卫大会，菅义伟19日在记者会上针对商讨新型冠状病毒肺炎对应的世界卫生组织年度大会指出：“台湾没能作为观察员参加是非常遗憾的。”