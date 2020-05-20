特朗普或威胁贸易协议 统计显示中国大力加购美国农产品

据华尔街日报称，在截至5月7日的10周里，美国玉米和猪肉的总销售比2017年同期水平增加了约七倍，棉花销售增长了两倍，2017年时美中贸易战尚未开始。据美国农业部数据，同期对华大豆出口增长约三分之一。美国农产品出口收入中，大豆所占比例最高。

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据华尔街日报报道，据美国官员表示，过去两个月中国对美国农产品的采购大幅增加，不过其他行业的采购没有达到美中第一阶段贸易协议的预期。

美国农业部的数据显示，在过去10周里，中国进口商购买了119万吨玉米、117万吨棉花、160万吨大豆和244,532吨猪肉。除此之外，据美国农业部得到的报告，自5月7日以来的一周内，美国大豆的销量增加了约73万吨。

中美两国在今年1月达成第一阶段贸易协议，中国承诺在2017年的水平上增加购买2,000亿美元的美国商品和服务。中国今年的农产品进口将至少比2017年中国进口水平或美国出口收入高出125亿美元。到2021年，农产品进口额将进一步上升。

该报道说，在美国总统特朗普就他对该协议的看法发出相互矛盾的信号之际，中国加大了农产品采购力度。在5月3日的福斯新闻(Fox News)虚拟市政厅会议活动上，川普称赞了这一“令人难以置信的贸易协议”，但威胁称，若中国不兑现购买承诺，将终止协议。10天后，特朗发表推文称，“100项贸易协议”也无法弥补在疫情大流行期间失去的生命，他将此次疫情称之为“来自中国的瘟疫”。

此外，即便中国的采购量增加，但以当前的速度无法完成总体采购目标。彼得森国际经济研究所(Research from Peterson Institute)的研究显示，根据这项协议，要完成目标，中国2020年自美进口额应为366亿美元左右，第一季度应为91亿美元左右。而实际上，中国第一季度自美进口额仅为51亿美元，不过这份贸易协定直到2月14日才生效。

据该报道，上述研究还显示，中国在其他领域的采购也远低于今年迄今的目标：截至2020年3月底，中国自美进口了8,700万美元的协议所涉能源产品，而按比例分配的目标应为63亿美元。

中国面临的挑战之一是，受疫情影响国内经济状况恶化，这削弱了需求。根据该协议，可以把商业考虑和市场状况纳入考量，在这种情况下中国未达到承诺是被允许的。

特朗普政府的谈判代表继续就采购问题向北京方面施压，而中国继续表示打算履行第一阶段贸易协议中的采购承诺。5月7日，美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)和财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)致电中国最高谈判代表、国务院副总理刘鹤，以加强第一阶段贸易协定的落实。这是他们数周来的首次交谈。据中国官媒新华社报道，两国谈判代表都同意继续合作，努力落实该经贸协议。

报道引据知情人士称，在两国谈判代表此次会谈前，中国被施压增加农产品采购。特朗普一直强调农产品采购是该贸易协议的基石。中国上周宣布，允许美国蓝莓和大麦出口到中国。