特朗普20日发推严厉批评中国新冠病毒蔓延全球“造成世界性大规模杀人”

美国总统特朗普20日上午发推文，写道：“中国某个家伙发布声明，把夺走数十万条人命的病毒怪罪中国以外的所有人；请跟这个家伙解释：原因出在中国无能，没有之一，造成世界性的大规模杀人！（mass Worldwide killing!）”

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特朗普一直称新冠病毒蔓延全球，中国和世界卫生组织负有不可推卸的责任，20日的推文是特朗普迄今对中国最严厉的批评。

根据美国约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)统计，截至美国东部时间5月20日上午10时止，全球确诊新冠病毒感染病例已达492万例、死亡逾32万3000人。

美国仍然是疫情最严重的国家：确诊病例超过152万例，死亡超过9万1000人。最严重的纽约州：确诊病例超过35万2000例，死亡2万8558人；其中纽约市确诊病例超过19万3000例，死亡2万0887人。

目前全美已有5个州确诊破8万例，除纽约州外，还有新泽西州 (14万)，伊利诺伊州(9万)，马萨诸塞州(8万)，加利福尼亚州(8万)。

美国的新冠病毒疫情并没有好转的迹象出现，根据模型预测显示：未来25天，美国还会有2万2000人感染病逝；至6月中旬，美国感染死亡人数预料会突破11万3000人。

约翰·霍普金斯大学20日公布的统计还显示，美国除外，全球确诊病例前五名为：俄罗斯确诊30万8000例、死亡超过2972人；巴西确诊27万1000例、死亡超过1万7000例；英国确诊25万例、死亡超过3万5000人；西班牙确诊23万2000例、死亡2万7000人；意大利确诊22万6000例、死亡3万2000人。